Настя Ивлеева призналась, что не живет с мужем

В начале сентября телеведущая Анастасия Ивлеева и музыкант Элджей устроили себе роскошный медовый месяц в Италии. Перед этим пара тайно расписалась, не афишируя то, что они стали мужем и женой. 28-телеведущая и 25-летний певец вообще не слишком откровенничают о своей личной жизни и то, что они узаконили свои отношения, стало приятным сюрпризом для поклонников. Настя даже взяла фамилию мужа: теперь официально она не Ивлеева, а Узенюк. Правда, совместная семейная жизнь молодоженов продлилась недолго. Практически сразу после медового месяца Анастасия приступила к съемкам нового сезона популярного телешоу «Орел и решка».

Вместе с соведущим Андреем Бедняковым Настя много путешествует по миру. Элджей в это время готовится к записи альбома и выступает в рамках концертного тура. За последний месяц Ивлеева проехала по Японии, а сейчас колесит по разным штатам Америки. В Инстаграме она часто публикует снимки и сториз, делясь впечатлениями от путешествий. На днях она удивила поклонников неожиданным признанием, откровенно сообщив, что почти не видится с мужем. На вопрос: «Как семейная жизнь», Настя написала в Инстаграме, что сейчас не живет с супругом.

- Меня в России не бывает практически, — призналась Ивлеева.

В начале сентября телеведущая Анастасия Ивлеева и музыкант Элджей устроили себе роскошный медовый месяц в Италии. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, муж телеведущей очень скучает по ней. В недавнем интервью Настя рассказала, что Элджей любит устраивать ей сюрпризы. Музыкант иногда неожиданно прилетает на несколько часов в другой город, чтобы провести с Настей вечер только вдвоем. Возможно, таким образом новоиспеченный супруг пытается контролировать свою супругу, ведь для него это единственный способ убедиться, что с Настей все в порядке.

Съемки нового сезона «Орла и решки» продлятся как минимум до Нового года. Только тогда Ивлеева вернется в Москву, домой к мужу.

_agentgirl_ Сейчас Ивлеева снимает очередной выпуск "Орла и решки" в Голливуде.

Напомним, слухи о свадьбе Ивлеевой и Элджея появились в марте этого года. Тогда на безымянном пальце у Насти заметили обручальное кольцо от Картье. Рэпер и телеведущая никак не комментировали свои отношения и про свадьбу не рассказывали. До бракосочетания они встречались два с половиной года. Во время интервью популярному блогеру Юрию Дудю Настя признавалась, что очень счастлива и готова построить семью.

- Мне нравится абсолютно все, что он делает, - рассказала Ивлеева. - Нравится его образ, концепция, продукт, который он производит. В нем нет недостатков. Честно признаюсь, сейчас у меня самый лучший секс в жизни. От начала и до конца он прекрасен. Так что я определенно счастлива.