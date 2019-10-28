2019-10-28T02:33:19+03:00
Анекдоты

Самый страшный кошмар: сделать бутерброды, налить чай, принести все это в постель, завернуться в одеяло и забыть на кухне пульт от телевизора

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В автобусе жена выговаривает мужу:

- Ты кобель, ты бабник, ты ни одной юбки не пропустишь!

Рядом стоящая женщина интересуется:

- Простите, вы его ругаете или рекламируете?

* * *

Если черный кот перешел дорогу туда и обратно - он удвоил наказание или отменил свое решение?

* * *

- Слушай, неужели существуют люди, которые на улице у бабушек маринованные грибочки покупают?

- Уже не существуют.

* * *

- ...Да я его тысячу лет знаю, адекватный парень!

- Адекватный?! Пришел, снял ботинки, поставил на книжный шкаф.

- А, у них щенок дога. Здоровый вырос, собака, а ботинки все еще жрет...

* * *

Объявление в музее: «Приносить с собой и рассматривать картины и скульптуры строго воспрещается!»

* * *

Врач - пациенту:

- Если не бросите пить, можете попрощаться с печенью.

Пациент - грустно:

- Прощай, печень!..

* * *

Я работаю в банке. У меня совсем нет друзей. Все только тыкают в меня пальцами и разводят на деньги. Вы спросите, кто я?

Я - банкомат.

* * *

- Алло! Дорогая, у нас на работе мероприятие. Можно меня сегодня попозже принесут?

* * *

Жена попросила на день рождения норку. Копаю на даче уже второй день. Волнуюсь. Вдруг не понравится?

* * *

Тысяча рублей, случайно попавшая в пакет с мусором, вызвала всплеск продаж настойки боярышника в соседней аптеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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