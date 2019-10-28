Самый страшный кошмар: сделать бутерброды, налить чай, принести все это в постель, завернуться в одеяло и забыть на кухне пульт от телевизора
В автобусе жена выговаривает мужу:
- Ты кобель, ты бабник, ты ни одной юбки не пропустишь!
Рядом стоящая женщина интересуется:
- Простите, вы его ругаете или рекламируете?
* * *
Если черный кот перешел дорогу туда и обратно - он удвоил наказание или отменил свое решение?
* * *
- Слушай, неужели существуют люди, которые на улице у бабушек маринованные грибочки покупают?
- Уже не существуют.
* * *
- ...Да я его тысячу лет знаю, адекватный парень!
- Адекватный?! Пришел, снял ботинки, поставил на книжный шкаф.
- А, у них щенок дога. Здоровый вырос, собака, а ботинки все еще жрет...
* * *
Объявление в музее: «Приносить с собой и рассматривать картины и скульптуры строго воспрещается!»
* * *
Врач - пациенту:
- Если не бросите пить, можете попрощаться с печенью.
Пациент - грустно:
- Прощай, печень!..
* * *
Я работаю в банке. У меня совсем нет друзей. Все только тыкают в меня пальцами и разводят на деньги. Вы спросите, кто я?
Я - банкомат.
* * *
- Алло! Дорогая, у нас на работе мероприятие. Можно меня сегодня попозже принесут?
* * *
Жена попросила на день рождения норку. Копаю на даче уже второй день. Волнуюсь. Вдруг не понравится?
* * *
Тысяча рублей, случайно попавшая в пакет с мусором, вызвала всплеск продаж настойки боярышника в соседней аптеке.
ИСТОЧНИК KP.RU