Олегу Добродееву - 60

Сейчас Олег Добродеев руководит крупнейшей телекомпанией страны. Но прошел все ступени, был в кадре и за кадром, сообщал новости как ведущий и собирал их как корреспондент, редактировал, придумывал, стоял у истоков отечественной телеиндустрии.

Олег Борисович не очень любит говорить о себе, хотя, на наш взгляд, именно благодаря цитатам из его интервью разных лет и складывается образ человека - яркого, неординарного, профессионального:

«В тот момент, когда ты сходишь с дистанции, в тот момент, когда ты не в состоянии подтверждать ежедневным трудом свое качество - и в этом жестокость нашей профессии, - ты неминуемо переходишь в категорию вчерашнего времени».

«Я за то, чтобы всем было максимально комфортно. Я не верю в рецепты насильственного осчастливливания ни в жизни, ни в профессии».

«Я считаю, что люди, которые формируют информационную картину дня, должны своими руками пощупать и своими глазами увидеть...»

«На экран я не рвусь. Мое честолюбие - быть за кадром и делать лучшую программу новостей. Мне этого достаточно».

«Профессия политика лично меня не интересует. Это интересно только тем, кто не представляет, как эта штука функционирует и какие она культивирует правила поведения. Есть там некая грань, за которой нормальных человеческих взаимоотношений быть не может».

«Информационная служба на телевидении не может враждовать с властью. Это аксиома. Как только информационная служба начинает враждовать с властью, она теряет возможность выполнять свою основную функцию - информировать».

«К рейтингам я отношусь с большим скепсисом и юмором».

«Дверь в мой кабинет открыта - это принцип. Каждый, кто хочет увидеться, переговорить, предложить, может это сделать в любой момент».

Редакция «Комсомольской правды» от души поздравляет Олега Борисовича с юбилеем. Новых вам успехов и достижений!