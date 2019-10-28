2019-10-28T02:35:20+03:00
Общество

Олегу Добродееву - 60

Глава Всероссийской государственной телерадиокомпании 28 октября отмечает юбилей
Поделиться:
Олег Добродеев на выходе из студии «Останкино» 14 апреля 2001 года: накануне он подал в отставку с поста главы ВГТРК в знак протеста против смены руководства телекомпании НТВ. Однако президент Путин отставку не принял... Фото: Владимир Мусаэльян/ТАССОлег Добродеев на выходе из студии «Останкино» 14 апреля 2001 года: накануне он подал в отставку с поста главы ВГТРК в знак протеста против смены руководства телекомпании НТВ. Однако президент Путин отставку не принял... Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС
Изменить размер текста:

Сейчас Олег Добродеев руководит крупнейшей телекомпанией страны. Но прошел все ступени, был в кадре и за кадром, сообщал новости как ведущий и собирал их как корреспондент, редактировал, придумывал, стоял у истоков отечественной телеиндустрии.

Олег Борисович не очень любит говорить о себе, хотя, на наш взгляд, именно благодаря цитатам из его интервью разных лет и складывается образ человека - яркого, неординарного, профессионального:

«В тот момент, когда ты сходишь с дистанции, в тот момент, когда ты не в состоянии подтверждать ежедневным трудом свое качество - и в этом жестокость нашей профессии, - ты неминуемо переходишь в категорию вчерашнего времени».

«Я за то, чтобы всем было максимально комфортно. Я не верю в рецепты насильственного осчастливливания ни в жизни, ни в профессии».

«Я считаю, что люди, которые формируют информационную картину дня, должны своими руками пощупать и своими глазами увидеть...»

«На экран я не рвусь. Мое честолюбие - быть за кадром и делать лучшую программу новостей. Мне этого достаточно».

«Профессия политика лично меня не интересует. Это интересно только тем, кто не представляет, как эта штука функционирует и какие она культивирует правила поведения. Есть там некая грань, за которой нормальных человеческих взаимоотношений быть не может».

«Информационная служба на телевидении не может враждовать с властью. Это аксиома. Как только информационная служба начинает враждовать с властью, она теряет возможность выполнять свою основную функцию - информировать».

«К рейтингам я отношусь с большим скепсисом и юмором».

«Дверь в мой кабинет открыта - это принцип. Каждый, кто хочет увидеться, переговорить, предложить, может это сделать в любой момент».

Редакция «Комсомольской правды» от души поздравляет Олега Борисовича с юбилеем. Новых вам успехов и достижений!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Посол России в США назвал главную опасность от выхода Штатов из ДРСМД
Тело главаря ИГ* могут выбросить в море, как бен Ладена
На выборах президента Аргентины лидирует оппозиционер Фернандес
Израиль ускорил процедуру рассмотрения просьб россиян об убежище
Во Франции среди замороженных цыплят в авторефрижераторе нашли восемь беженцев
На Украине потребовали отменить закон о декоммунизации
Эво Моралес предупредил народ Боливии, что в стране готовится госпереворот
Российские дипломаты проверяют наличие граждан РФ среди раненных при стрельбе в Техасе
Зеленский опубликовал в соцсетях видео разговора с националистами в Золотом
В администрации Трампа заявили, что США не считают Россию союзником
В офисе Зеленского заявили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого
Поклонская рассказала про настоящих врагов Украины
Бойцы курдских отрядов рассказали, что вместе с военными США ликвидировали еще одного террориста в Сирии
Беспилотный космоплан США обновил свой рекорд пребывания на околоземной орбите
В Сети появились фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
В Кремле призвали ориентироваться на позицию Минобороны по сообщениям о ликвидации главаря ИГ*
В Минобороны усомнились в реальности проведения операции по устранению аль-Багдади
В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч жителей из-за сильных пожаров