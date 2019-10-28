2019-10-28T02:53:56+03:00
Телевизор

Белый полярный Пореченков

В новом сериале герои попали в прошлое без всякой машины времени. В России такое случается
Павел САДКОВ
Поделиться:
Все герои фильма всегда одеты тепло. Для достоверности. Фото: Канал ТНТВсе герои фильма всегда одеты тепло. Для достоверности. Фото: Канал ТНТ
Изменить размер текста:

- Кто вы? - спрашивает ошалевший бармен в заснеженном полярном городке у героя Михаила Пореченкова.

- Путешественник, - сурово отвечает Михаил, минуту назад отмутузивший местных бандитов. - Во времени...

Создатели сериала «Полярный» сделали открытие, очевидное для тех, кто не всегда живет в Москве. Для путешествий в прошлое машина времени не нужна. Порой достаточно «на дальней станции сойти». В прошлом герой Пореченкова - авторитетный московский бандит. От дел отошел, дружит с быком на своей ферме, и, конечно, ему прилетает привет из 90-х. «Братаны» просят подержать общак на офшорном счету на Кипре (видите, все предложение как из 90-х?). Пореченков отказать не может, но по нелепому стечению обстоятельств теряет часть памяти и забывает пароль от этого самого счета, когда приходит время вернуть деньги. Коллеги героя по лихим годочкам решают вернуть ему память традиционными для минувших дней способами, но герой убегает, спрятавшись в почтовом вагоне. Много дней он питается и греется содержимым посылок, пока наконец не выходит в том самом городке Полярный...

И тут, да, 90-е... В представлениях о прекрасном, в условиях жизни, в музыке... Есть главный криминальный авторитет в исполнении Ивана Охлобыстина с юмористически беспомощными подручными. Честный и влюбленный милиционер, которого сыграл Антон Богданов. Трогательная и беспомощная героиня Катерины Шпицы. Обнаглевший от абсолютной безнаказанности местный мэр-царек (Ян Цапник). Меховые шапки, треухи, вязаные шапочки, шубы, тулупы, дубленки, лыжи - весь этот смешной и естественный реквизит русских зим. Диспозицию дополняет почти полная оторванность от Большой земли и снега по пояс.

Конечно, тут есть масса смешных положений, в которых обязательно окажутся все участники этого клубка. Но произвести веселую ситуацию удавалось часто. А вот воссоздать время в одном отдельно взятом городке - задача посложнее, и с ней, если верить первым сериям, креативщики канала справились.

Проект заявлялся в презентациях уже несколько лет, но никак его не удавалось довести до ума. Наконец все сложилось, и получилось очень даже прилично.

Особенно хорош сам Пореченков, умеющий так удивленно смотреть с экрана, что невольно удивляешься вместе с ним.

«Полярный». Понедельник - четверг, 20.00, ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Посол России в США назвал главную опасность от выхода Штатов из ДРСМД
Тело главаря ИГ* могут выбросить в море, как бен Ладена
На выборах президента Аргентины лидирует оппозиционер Фернандес
Израиль ускорил процедуру рассмотрения просьб россиян об убежище
Во Франции среди замороженных цыплят в авторефрижераторе нашли восемь беженцев
На Украине потребовали отменить закон о декоммунизации
Эво Моралес предупредил народ Боливии, что в стране готовится госпереворот
Российские дипломаты проверяют наличие граждан РФ среди раненных при стрельбе в Техасе
Зеленский опубликовал в соцсетях видео разговора с националистами в Золотом
В администрации Трампа заявили, что США не считают Россию союзником
В офисе Зеленского заявили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого
Поклонская рассказала про настоящих врагов Украины
Бойцы курдских отрядов рассказали, что вместе с военными США ликвидировали еще одного террориста в Сирии
Беспилотный космоплан США обновил свой рекорд пребывания на околоземной орбите
В Сети появились фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
В Кремле призвали ориентироваться на позицию Минобороны по сообщениям о ликвидации главаря ИГ*
В Минобороны усомнились в реальности проведения операции по устранению аль-Багдади
В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч жителей из-за сильных пожаров