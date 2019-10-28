Белый полярный Пореченков

- Кто вы? - спрашивает ошалевший бармен в заснеженном полярном городке у героя Михаила Пореченкова.

- Путешественник, - сурово отвечает Михаил, минуту назад отмутузивший местных бандитов. - Во времени...

Создатели сериала «Полярный» сделали открытие, очевидное для тех, кто не всегда живет в Москве. Для путешествий в прошлое машина времени не нужна. Порой достаточно «на дальней станции сойти». В прошлом герой Пореченкова - авторитетный московский бандит. От дел отошел, дружит с быком на своей ферме, и, конечно, ему прилетает привет из 90-х. «Братаны» просят подержать общак на офшорном счету на Кипре (видите, все предложение как из 90-х?). Пореченков отказать не может, но по нелепому стечению обстоятельств теряет часть памяти и забывает пароль от этого самого счета, когда приходит время вернуть деньги. Коллеги героя по лихим годочкам решают вернуть ему память традиционными для минувших дней способами, но герой убегает, спрятавшись в почтовом вагоне. Много дней он питается и греется содержимым посылок, пока наконец не выходит в том самом городке Полярный...

И тут, да, 90-е... В представлениях о прекрасном, в условиях жизни, в музыке... Есть главный криминальный авторитет в исполнении Ивана Охлобыстина с юмористически беспомощными подручными. Честный и влюбленный милиционер, которого сыграл Антон Богданов. Трогательная и беспомощная героиня Катерины Шпицы. Обнаглевший от абсолютной безнаказанности местный мэр-царек (Ян Цапник). Меховые шапки, треухи, вязаные шапочки, шубы, тулупы, дубленки, лыжи - весь этот смешной и естественный реквизит русских зим. Диспозицию дополняет почти полная оторванность от Большой земли и снега по пояс.

Конечно, тут есть масса смешных положений, в которых обязательно окажутся все участники этого клубка. Но произвести веселую ситуацию удавалось часто. А вот воссоздать время в одном отдельно взятом городке - задача посложнее, и с ней, если верить первым сериям, креативщики канала справились.

Проект заявлялся в презентациях уже несколько лет, но никак его не удавалось довести до ума. Наконец все сложилось, и получилось очень даже прилично.

Особенно хорош сам Пореченков, умеющий так удивленно смотреть с экрана, что невольно удивляешься вместе с ним.

«Полярный». Понедельник - четверг, 20.00, ТНТ.