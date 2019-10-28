Пять причин, почему нужно обязательно приехать в Самару

Сердце, опоясанное стрелой – таков символ Самары, и, пожалуй, лучше символа, описывающего это прекрасный город, не придумать. Здесь хочется много гулять, пробовать местные блюда, дегустировать знаменитое пиво, любоваться городом с высоты железнодорожного вокзала, заводить новых друзей, да просто жить. Рассказываем, почему нужно хотя бы раз съездить в этот чудесный город на Волге.

Прогуляться по самой длинной набережной Волги

Пожалуй, первое место, куда местные приводят гостей города – это набережная реки Волги. Она протянулась на пять километров от исторической части к современным районам. В теплое время здесь работают бесплатные городские пляжи и почти везде протянуты пешеходные дорожки для романтических прогулок. Можно сфотографироваться с интересными арт-объектами и скульптурами: памятником основателю города князем Григорием Засекиным, киногероем фильма “Белое солнце пустыни” товарищем Суховым, посмотреть на архитектурную композицию “Бурлаки на Волге”, послушать поющий фонтан.

В планах у самарских властей продлить набережную аж до Загородного парка, что прибавило бы достопримечательности еще пару километров, а туристам и горожанам радости.

Кстати, на всей территории набережной стоят смотровые бинокли, (особая радость для малышей), с помощью которых отдыхающие могут рассмотреть проплывающие пароходы и противоположный берег Волги.

Устроить себе жигулевские выходные

Администрация Самарской области стремится постоянно развивать новые туристические направления региона, открывать город с необычной стороны для его гостей, привлекать инвестиции, поэтому здесь был создан туристический информационный центр, который отвечает за разработку интересных и оригинальных маршрутов. В топ лучших сегодня входят «Жигулевские выходные». Это тур выходного дня, который включает в себя осмотр засекреченного объекта «Бункера Сталина», «погружение» в детство Алеши Толстого в городской усадьбе в Самаре, концепты и раритеты АВТОВАЗа и множество техники (от самолетов и космического аппарата до подводной лодки) в Тольятти, прогулки по живописным местам Волги, возможность увидеть Жигулевские горы на Самарской Луке. Специально для гостей проведут мастер -классы по приготовлению волжской рыбы и местного торта «Паутинка». Приглашенные на экскурсию смогут послушать колокольный звон с башни Кремля в Сызрани. Ну и конечно, продегустировать пиво «Жигулевское». Если на «Жигулевских выходных» вы уже бывали, туристический портал самарской администрации предложит на выбор другие не менее классные маршруты. Скажем, можно приобрести эко-тур на гору Стрельную или отправиться в экскурсию по ночной Самаре.

Вид с горы "Стрельная".

Посмотреть бункер Сталина

Одна из самых посещаемых достопримечательностей некогда закрытого советского города - музей “Бункер Сталина” в Самаре. Его строительство началось в феврале 1942 года, когда в город эвакуировали правительство и ждали приезда Иосифа Сталина. Он располагается под зданием Самарской академии культуры и официально называется “Бомбоубежищем ставки Верховного Главнокомандующего”. Объект был секретным, и даже работники обкома не подозревали, что находится у них под ногами.

Есть местная легенда, что от бункера Сталина в расположенные рядом здания Дома офицеров, самарского оперного театра и в Струковский парк ведут засекреченные подземные ходы. Но подтверждения или опровержения этим догадкам не найдены.

А сам Сталин, кстати, так и не побывал в своем бункере.

Ночная Самара.

Полюбоваться городом с высоты железнодорожного вокзала

Современный вокзал - второй в истории города. Первый был построен в 1876 году и больше 120 лет исправно принимал и отправлял поезда. Новое, современное здание по проекту архитектора Юрия Храмова было открыто восемь лет назад.

Железнодорожный вокзал в Самаре является самым величественным в Европе, его высота составляет 101 метр, включая шпиль. И именно отсюда, с 15-го этажа открывается потрясающий вид на город. Здесь располагается обзорная площадка, куда может попасть каждый.

Неподалеку от входа в вокзал есть другой интересный памятник - киногерою из фильма Ильдара Рязанова «Берегись автомобиля», Юрию Деточкину. Его установили в честь всех, кто отправляется в путешествие или возвращается в родной город.

Недавно губернатор Самарской области заявил, что железнодорожную ветку продлят до Тольятти, что даст новый импульс и для экономического, и для туристического развития региона. Это позволит туристам легко добраться и до ближайшего соседа Самары, а тут поверьте! — есть что посмотреть.

Заглянуть на кружку пива на Жигулевский пивзавод

Жигулевский пивоваренный завод не просто один из старейших заводов России c более чем с 200-летней историей, но и «хранитель» рецепта знаменитого «Жигулевского пива» (марка, которой уже более ста лет). Сегодня Самарский пивзавод производит несколько сотен тысяч литров свежего пива. А прилегающий к заводу ресторан "У Вакано", отреставрированный в богатом купеческом стиле, радует своих посетителей вкусными блюдами и фирменными напитками. Те, у кого нет возможности посетить ресторан, могут попробовать только что сваренное пенное в демократичном баре «На дне». Этот бар – не просто место, где продается разливное пиво, это тоже достопримечательность Самары, которую мечтают посетить многие гости.

Здание Жигулевского пивоваренного завода.

Понять, почему Самару называют космической столицей России

Каждый пятый житель этого волжского города связан с ракетостроением, поэтому самарцы считают свою родину столицей космической отрасли России. Ну а как иначе, если на проспекте Ленина установлена настоящая ракета-носитель "Союз", знаменитая "семерка". Под ракетой 12 апреля 2007 года был открыт музей "Самара космическая". Здесь можно познакомиться с историей самарского самолето- и ракетостроения и узнать то, что еще недавно было совершенно секретным…

Отметим, что в целом планы на развитие туристической отрасли у самарских властей огромные. Так, сейчас активно обсуждается вопрос развития туристско-реакреационного кластера и разработка стратегии для привлечения инвестиций для создания условий по привлечению новых туристов в этот знаменитый волжский город. Как отметил на одном из совещаний губернатор Дмитрий Азаров, Самара обладает колоссальным ресурсом и нереализованным потенциалом. В полной мере что такое приток туристов город смог оценить когда стал одним из городов-участников мундиаля. Конечно, это связано с проведением игр Чемпионата мира-2018.

Самарский академический театр драмы.

Во время проведения мирового футбольного первенства регион в течение месяца посетили полмиллиона туристов, в том числе иностранных. «Мы поняли и ощутили, насколько это огромный потенциал развития экономики региона, малого, среднего предпринимательства», — отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона указал на то, что работу по развитию туристической сферы нужно выстраивать так, чтобы туризм придавал импульс созданию новых рабочих мест в бизнесе. По мнению Дмитрия Азарова, «популяризация информации о прекрасной Самарской земле будет работать и на воспитание подрастающего поколения».

К слову, объем турпотока в 2018 году составил 1,2 млн человек, прирост по сравнению с 2017 годом составил 37%.

Вне сомнений - Самара может быть интересна туристам и с гастрономической точки зрения. В планах - проведение в городе ежегодного пивного фестиваля всероссийского масштаба, что приведёт к значительному росту туристического потока. Есть идея и организовать гастрономический фестиваль самарских ресторанов на улице Куйбышева в один из выходных дней, когда она станет пешеходной. Большой потенциал и у речного туризма.

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