В американских аэропортах пассажиров встречают волонтеры с собаками

До недавнего времени в американских аэропортах контакт с собаками обещал пассажирам лишь серьезные проблемы, поскольку специально подготовленных четвероногих и в США, и в других странах используют для поиска наркотиков и запрещенных к ввозу продуктов в багаже и ручной клади авиапутешественников.

В международном аэропорту Луисвилля (штат Кентукки) решили использовать любовь человека к собакам для обоюдного удовольствия: волонтеры прогуливают четвероногих по терминалам аэропорта и дают возможность всем желающим погладить собачек, а также сфотографироваться с ними.

Канистерапия (так называется терапия, в которой принимают участие собаки) помогает снять стресс, улучшить настроение.

Волонтерами-канистерапевтами становятся, в основном, люди золотого возраста. Так они с пользой для общества занимают свое свободное время, расширяя круг общения, заводя новые многочисленные знакомства. Волонтерки особенное внимание начинают уделять своему внешнему виду, приходя на смену красиво одетыми, пусть порой и со старомодной, но все равно молодящей их укладкой.

У каждой из собак, отобранных для общения с пассажирами луисвилльского аэропорта, есть визитная карточка, которую волонтеры охотно дарят на память всем желающим.

Всеобщей любимицей является мальтийская болонка Карма. На ее визитке указано, что она родилась 7 февраля, что у ее хозяев есть еще три собаки, а любимое занятие Кармы - кататься в автомобиле.

Собаки-терапевты уже несколько лет несут свою службу в аэропорту американского Сан-Франциско. А в воздушной гавани Цинциннати пассажирам помогают снять стресс пони.