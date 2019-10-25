Летевший из Южно-Сахалинска в Москву кот сутки провел в небе

Настоящий переполох устроил кот, который летел рейсом «Москва - Южно-Сахалинск». Получая багаж, хозяйка Мурзика ахнула. Переноска, в которой ее любимый питомец путешествовал в багажном отделении, была пуста. Женщина тут же забила тревогу и потребовала во что бы то ни стало найти ее любимого питомца.

Кота искали несколько часов, но так и не нашли. В итоге борт новым рейсом отправился в Москву. Это уже потом выяснилось, что летел самолет вместе с котом. В Москве во время разгрузки багажа потеряшку, который к тому времени провел в небе уже 16 часов, все-таки нашли. Все это время он прятался в багажном отделении.

- Выяснилось, что переноска, в которой его перевозили, была повреждена. После того как животное было найдено, мы приняли решение об организации его перелета к хозяйке в Южно-Сахалинск, - рассказали «КП» в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Суммарно в небе котик провел почти 24 часа. В авиакомпании кота в шутку прозвали путешественником. В родном городе его встретила хозяйка. Женщина уверяет, что с питомцем все в порядке. Но на всякий случай любимца она все-таки покажет ветеринарам.