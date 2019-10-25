Пассажирка рейса Сочи-Москва: Мы думали, что не долетим из-за курильщицы в туалете

О вынужденной посадке самолета, который летел 25 октября рейсом Сочи-Москва, заговорили стюардессы. Со страхом об этом узнали все пассажиры. Информация быстро распространилась по салону. Рейс выполняла авиакомпания "Победа".

- Нам сказали, что пилот запрашивает посадку в ближайших аэропортах. Потом мы услышали, что с самолетом все хорошо. Причиной паники стала курильщица в туалете. Молодая девчонка заперлась и думала, что обхитрит систему, но сработали датчики дыма. Мы думали, что не долетим из-за курильщицы в туалете, - рассказывает "КП" Анастасия, пассажирка рейса Сочи-Москва.

Однако позже пассажирам сказали, что самолет все же совершит посадку во "Внуково", как и планировал.

- При посадке мы немного нервничали. Мало ли что. Но приземлились, все хорошо, - добавила Анастасия, пассажирка рейса Сочи-Москва.

Курильщицу встретили сотрудники полиции. Девушке выписали предупреждение и напомнили несколько историй связанных с курением на борту. Месяц назад жителю Сыктывкара суд назначил штраф в 480 тысяч рублей за то, что он закурил в туалете самолета во время полета. Два года назад самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс Махачкала - Москва, был вынужден совершить посадку в Волгограде из-за курившей на борту пассажирки. Женщине тоже грозились выписать штраф 500 млн рублей (так сказать компенсация за вынужденную посадку).

- Срабатывание детектора дыма для пилота сигнал пожароопасности, который дает право посадить для необходимой проверки самолет на запасном аэродроме, а все связанные с этим расходы (в среднем 200-250 тысяч рублей, иногда и 500 тысяч рублей) с курильщика взыскивают через суд. На запасном аэродроме специальная служба должна будет досконально проверить туалетную комнату, найти окурок и убедиться в абсолютном отсутствии угрозы возгорания от возможного тления, - рассказали в авиакомпании "Победа".

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Почему нельзя курить в самолете?

В первых самолетах курить было строжайше запрещено: они были деревянными и поэтому любой открытый огонь был очень опасным. Пепельницы в салонах появились в 40-50-х годах. В 1973 году была страшная катастрофа рейса Varig 820, когда один из пассажиров выбросил окурок в корзину для бумаг, что привело к пожару. Но, несмотря на запрет, пассажиры курят в туалетах. Была еще одна катастрофа рейса Air Canada 797. Тогда же самолеты в обязательном порядке начали оснащать детекторами дыма. В США за попытку курения в самолетах штраф - 2000$, а в некоторых странах - тюремное заключение.

В России абсолютный запрет за курение на борту действует с 2002 года, а с 2015 года практически во всем мире запретили и электронные сигареты.