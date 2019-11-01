2019-11-01T12:57:16+03:00
Умные вещи

Одноклассники запустили кнопки целевого действия в группах

Социальная сеть активно развивает инструменты для бизнеса
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С помощью кнопок подписчики и клиенты могут позвонить в компанию или купить товар в один кликС помощью кнопок подписчики и клиенты могут позвонить в компанию или купить товар в один клик
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Администраторы групп социальной сети Одноклассники получили возможность добавить на свои страницы кнопки действий. С помощью кнопок бизнес и авторы получат дополнительную возможность для продвижения сайта или приложения, а подписчики и клиенты смогут позвонить или написать группе в один клик. Кнопки располагаются рядом с аватаром группы.

Администраторы групп смогут настроить до двух кнопок. Появление кнопок целевого действия открывает еще больше возможностей для продвижения малого и среднего бизнеса, сообществ по интересам, медиа и авторов. Пользователям теперь достаточно найти страницу бренда в социальной сети, чтобы связаться с представителями компании в один клик, задать вопросы и больше узнать о продукте или услуге.

При нажатии кнопки «Сообщения» пользователь перейдет в личные сообщения группы и сможет задать свои вопросы напрямую администраторам. Кнопка «Позвонить» в мобильной версии и в приложениях ОК на iOS и Android позволяет сразу совершить вызов с помощью смартфона, а в веб-версии соцсети – посмотреть номер телефона компании.

Администраторы групп смогут настроить до двух кнопок

Администраторы групп смогут настроить до двух кнопок

Кнопку перехода по ссылке администратор группы сможет настроить по девяти различным сценариям в зависимости от сферы бизнеса и действующих акций или специальных предложений.

Если группа в ОК продает товары, то администратор может поставить кнопку «Купить», а если компания устраивает распродажу, то ссылка может вести на специальный раздел со скидками.

Представители сегмента HoReCa могут установить кнопку «Забронировать», чтобы пользователь мог заказать столик в кафе, не покидая социальной сети.

Кнопка «Записаться» подойдет для салонов красоты или медицинских учреждений. Кнопка «Открыть» поможет авторам больше рассказать о себе аудитории. Разработчики игр и мобильных приложений могут получить дополнительные загрузки с помощью кнопки «Установить».

Одними из первых кнопки активного действия протестировали S7 Airlines, которая установила кнопку «Купить билет», «Шоколадница» добавила кнопку «Подробнее», которая ведет на сайт сети кофеен, а РЖД выбрали кнопки «Купить билет» и «Позвонить». Чтобы включить кнопки активного действия в группе, нужно в настройках выбрать главные кнопки на странице и сохранить изменения.

Социальная сеть Одноклассники активно развивает инструменты для бизнеса, привлечения клиентов в соцсети и коммуникации брендов с аудиторией. Летом этого года ОК запустили свой рекламный кабинет, который открывает широкие возможности для продвижения товаров и услуг малого бизнеса. Также с помощью него пользователи, тематические группы, авторы и медиа смогут найти новую аудиторию для своего контента — музыки, фотографий, текстов и видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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