«Будут общаться, работать и молиться»: Борис Корчевников рассказал о реалити-шоу «Остров»

Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников рассказал подробности о реалити-шоу «Остров». Проект запланирован к эфиру во второй половине ноября и продлится до конца декабря, всего будет 16 серий.

Съемки пройдут в Нило-Столобенской пустыни — знаменитом мужском монастыре, большая часть которого действительно расположена на острове озера Селигер в Тверской области. Новость о запуске «Острова» вызвала ажиотаж в медиа: по всей видимости, журналистов удивил неожиданный для жанра реалити-шоу контекст.

Отвечая на вопросы в прямом эфире инстаграм-аккаунта телеканала «Спас», Борис Корчевников дал понять, что ничего похожего ни на одно из известных реалити-шоу зритель не увидит. «Остров» - это прежде всего документальный проект о жизни в монастыре, и типичных для жанра деталей — соревновательность, игра на выбывание и т. п., там не будет. Участники проекта по сути будут обычными паломниками, только в окружении телекамер.

«Монастырь - это место тишины и молитвы, - напомнил Корчевников. - Весь проект будет пронизан беседой: с насельниками, братией, настоятелем обители - с теми людьми, которые могут ответить огромной аудитории канала «Спас» и участников проекта на духовные вопросы, на вопросы о главных вещах в жизни. Они будут общаться и молиться».

Кроме того, участники «Острова» на себе испытают, что такое монастырские послушания. «Там очень много интересной работы, - пообещал Корчевников. - Это может быть уборка территории, храма, работа в котельной, в пекарне и просфорной, на строящемся храме, в лечебница, в детском приюте по соседству, на ферме, в теплице, яблоневом саду; послушание, связанное с чтением Неусыпаемой Псалтири».

Жить герои проекта будут прямо в монастыре. «Мы будем гостями, - подчеркнул руководитель «Спаса», - и никак не должны нарушить молитвенной и богослужебной жизни обители. Предельно деликатно мы все будем следить, что открывается участникам проекта там, на острове. Наша задача - показать неподдельную картину монастырской жизни».

Отбор участников еще идет. По словам Корчевникова, подать заявку в шоу может абсолютно любой - вне зависимости от пола, возраста, рода занятий и даже религиозных воззрений. При этом подразумевается, что человек должен испытывать внутреннюю потребность побывать в православном монастыре.

«Это жизнь с огромным внутренним интересом, драйвом и напряжением, - сказал Корчевников, имея в виду жизнь постоянных обитателей Нило-Столобенской пустыни. - Всегда довольно сложно передать не внешний драйв, а а внутреннюю энергию. В жизни православного человека этот драйв всегда есть. Проект попробует передать его».

По данным исследовательской компании Mediascope, в среднем каждый день телеканал «Спас» смотрят 0,4% россиян в возрасте от 4 лет и старше.