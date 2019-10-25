"От такой красоты можно ослепнуть" : дочь Веры Брежневой сразила наповал черным мини-бикини в стразах

Соня Киперман статью пошла в знаменитую маму Веру Брежневу. 18-летняя девушка не стесняется публиковать смелые фотографии в блоге. Впрочем, белокурой красавице есть что показать.

Старшая дочь Веры Брежневой живет и учится в США. Соня Киперман очень похожа на знаменитую маму. Длинноногая блондинка с пышным бюстом буквально приковывает к себе восторженные взгляды парней, а девушки мечтают о такой же идеальной фигуре, как у нее. На одном из последних снимков, которым Соня поделилась с поклонниками, она предстала в черном мини-бикини, усыпанном стразами.

При этом девушка приняла пикантную позу, продемонстрировав подписчикам свои будоражащие воображение формы. "Скучаю по лету", - лаконично подписала соблазнительный кадр Соня. Поклонникам пришелся по душе снимок. Они стали заваливать 18-летнюю дочь исполнительницы комплиментами. "Такая красивая", "Нормальное тело", "Очень, очень крутая фотка", "От такой красоты можно ослепнуть", "Верочка родила красавицу", "Только мне кажется, что Соня краше мамы?", - не скрывают восхищения обожатели.

Отреагировала на фото и Вера Брежнева. Не секрет, что звездная родительница очень близка с дочкой. Певица не раз признавалась, что готова всегда и во всем поддерживать наследницу." Моя любовь", - прокомментировала кадр артистка.

sonyaxkiperman I miss summer

Напомним, у Веры Брежневой двое детей. Она несколько лет прожила с Виталием Войченко в незарегистрированном браке. В 2006 году певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. Соня взяла фамилию отчима. В 2009 году у Веры и Михаила родилась дочь Сара.

Старшая наследница певицы много лет живет и учится за океаном. Девушка давно переехала в США, где в начале июня окончила школу для одаренных детей. Частное учреждение находится недалеко от Лос-Анджелеса в штате Калифорния. Звездная мама лично присутствовала на выпускном наследницы. А меньше чем через месяц бывшая школьница превратилась в студентку. Выяснилось, что Соня поступила в гуманитарный колледж Уиттьер, который находится в том же штате, что и школа. "У нее большие планы на будущее, а я ее во всем поддерживаю", - говорила бывшая солистка "ВИА Гры".