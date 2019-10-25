2019-10-25T19:19:39+03:00
Общество

Сила духа побеждает ДЦП: Как работает первый в России центр адаптивного самбо

Особенные дети здесь учатся борьбе и закаляют характер
Елена КАНЦЕРЕВА
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В центре занимаются 15 детей, причем занятия проводятся абсолютно бесплатно. Фото: vk.com/judo_sambo_sochiВ центре занимаются 15 детей, причем занятия проводятся абсолютно бесплатно. Фото: vk.com/judo_sambo_sochi
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Девчонки и мальчишки в спортивных костюмах дурачатся на матах, усиленно занимаются на тренажерах и старательно изучают боевые стойки... Они еще совсем дети, но уже отлично знают, что такое борьба. И не на соревнованиях, а в реальной жизни. Все эти маленькие воины с самого рождения и ежедневно сражаются с диагнозом детский церебральный паралич.

А помогают им в этом в единственный в России центр Адаптивного Самбо, который работает в городе Сочи при поддержке средств президентского гранта.

- Наш проект - это система лечебной физкультуры, основанная на технике национальной борьбы самбо, они направлена на реабилитацию детей и взрослых с патологиями опорно-двигательного аппарата, основную группу среди которых составляют дети с ДЦП. Работа проводится на основе передовых научных исследований. С ребятами занимаются профессиональные тренеры, прошедшие специальную подготовку. Соединить и эффективно реабилитацию и социальную адаптацию основная задача нашего проекта, - рассказывают авторы проекта.

В Центре знают: самбо - это спорт, который учит дружить, уважать себя и быть честными Фото: vk.com/judo_sambo_sochi

В Центре знают: самбо - это спорт, который учит дружить, уважать себя и быть честными Фото: vk.com/judo_sambo_sochi

Перед тем, как организовать центр, сотрудники провели опрос среди родителей детей с инвалидностью. И результаты оказались далеко не радужными – практически все испытывают трудности в общении со сверстниками, больше половины чувствуют себя неуверенно, боятся общества. Многие при этом редко выходят из собственной квартиры, особенно, если обучаются на дому. А ведь этим детям так нужна поддержка, любовь и одобрение.

Поэтому специалисты центра не просто помогают ребятам выполнять физические упражнения, как обычно делают на занятиях лечебной физкультурой, они учат их адаптироваться в обществе, преодолевать психологические барьеры, общаться, словом – жить полноценной жизнью. Уже сейчас в центре занимаются 15 детей, причем занятия проводятся абсолютно бесплатно.

Показательное выступление спортсменов Сочинского Центра Адаптивного Самбо.

При этом для ребят также организовывают встречи с известными людьми. Так, недавно спортсмены познакомились с настоящим героем Советского союза, генерал майором — Виталием Дмитриевичем Бубениным. Виталий Дмитриевич пожелал ребятам никогда не сдаваться, идти только вперёд, заниматься Самбо и становиться Чемпионами – такие слова особенно важно бывает слышать детям с инвалидностью.

- Спорт закаляет характер. Спорт развивает навык достижения целей. Спорт учит никогда не сдаваться! А самбо - это спорт, который учит дружить, уважать себя и быть честными! Наши тренера учат детей основным жизненным правилам: пожимать руку, не перебивать, не брать чужие вещи без спроса, благодарить за помощь и так далее. Всё это - проявление уважительного отношения. Овладев этими простыми навыками, ребёнок комфортно чувствует себя в социуме и умеет слышать и слушать других людей, - объясняют авторы проекта.

- Главными потребностями ребенка с отклонениями в состоянии здоровья являются максимально возможная самореализация своих способностей, потребность в общении, преодоление отчужденности, выхода за пределы замкнутого пространства своей квартиры. Именно эти и не только потребности участники проекта «Адаптивное самбо» удовлетворяют во время занятий, – поделился своим мнением президент ГОО «Федерации борьбы Дзюдо и Самбо города Сочи» Владимир Елединов.

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