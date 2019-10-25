«Газпром нефть» запустит первый в России завод по производству катализаторов

В четверг, 24 октября в церемонии старта строительства завода по производству высокотехнологических катализаторов приняли участие председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков, полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова и губернатор Омской области Александр Бурков.

Как отметил в своей приветственной речи председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков, в Омске создается первое в России высокотехнологичное производство катализаторов — на сегодняшний день комплексов такого масштаба в России не существует.

"Проект „Газпром нефти“ обеспечит независимость российской переработки от поставок иностранных производителей катализаторов и стабильность производства качественного топлива. Современное оборудование и уникальные научные разработки российских ученых позволят выпускать продукцию, превосходящую по качеству и эффективности зарубежные аналоги», — резюмировал он.

Действительно, новое производство мощностью 21 тыс. тонн продукции в год обеспечит выпуск современных катализаторов для ключевых процессов производства топлива Евро-5 и глубокой переработки нефти. Потребность российских нефтеперерабатывающих компаний в эффективных катализаторах каталитического крекинга и гидроочистки для производства бензина и дизельного топлива стандарта Евро-5, и гидрокрекинга — для процессов глубокой переработки нефти назрела давно и проект «Газпром нефти» готов обеспечить их в этом.

По прогнозам аналитиков, завод сможет ежегодно производить 4 тыс. тонн катализаторов гидроочистки, 2 тыс. тонн катализаторов гидрокрекинга и 15 тыс. тонн катализаторов каталитического крекинга. Более того, новое производство не будет зависимо от иностранных разработок и поставок сырья, в работе будет использоваться продукция российских поставщиков, а технологии разработаны «Газпром нефтью» совместно с ведущими российскими научно-исследовательскими институтами. Все они защищены международными патентами. Инвестиции «Газпром нефти» в проект составляют более 30 млрд рублей. Планируется, что строительство завода будет завершено в 2021 году.

Стоит еще добавить: проект предусматривает современные системы очистки, герметизации и контроля, благодаря которым воздействие на окружающую среду будет снижено почти в 2 раза при росте производства в 7 раз.

По мнению главы Росприроднадзора Светлана Радионова, ответственное отношение к окружающей среде на всех этапах производства — это обязательное требование к работе каждого предприятия. И "Газпром нефть" тут формирует новый тренд на экологичность.

"Повышение эффективности работы должно идти вместе с заботой об окружающей среде, и инвестиции в рост производственной мощности должны сопровождаться системами очистки, мониторинга и контроля. Подход „Газпром нефти“ к созданию таких производств может служить примером для всей отрасли», — подчеркнула она.

В свою очередь, губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что компания "Газпром нефть" давно стала надежным партнером Омской области.

"Я только приветствую появление таких проектов, которые действительно формируют будущее российской промышленности. Инвестиции „Газпром нефти“ дают импульс к развитию региона, создают новые высокотехнологичные рабочие места для специалистов, которых готовят Омские вузы», — подытожил глава региона.

Фото: сайт «Газпром нефть»

Отметим, что это второе крупное производство, которое на этой неделе было запущено в Омской области. Ранее «Газпром нефть» открыл первую солнечную электростанцию на местном НПЗ.

Новая станция полностью обеспечивает электроэнергией комплекс административных зданий ОНПЗ, в том числе рассчитанный на 2,6 тыс. сотрудников бытовой корпус. При этом при строительстве объекта были использованы 2,5 тысячи солнечных панелей отечественного производства. А сама станция разместилась на площади 2,5 га.

«Газпром нефть» проводит комлексную программу модернизации Омского и Московского НПЗ. В рамках первого этапа модернизации были построены и модернизированы ключевые технологические установки. Предприятие полностью перешло на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысив энергоэффективность и сделать производство экологичным и безопасным. Сейчас продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.