2019-10-25T15:08:14+03:00
Происшествия

В Москве неизвестные украли 300 тысяч куриных яиц

Преступник похитил куриных яиц более чем на миллион рублей
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Преступник похитил куриных яиц более чем на миллион рублейПреступник похитил куриных яиц более чем на миллион рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Курьезный случай произошел 10 октября в Москве на улице Дмитровское шоссе в здании центра оптовой торговли METRO Cash & Carry. Ловкий мошенник притворился водителем большегруза, который должен был доставить крупную партию яиц из Мордовии в Анапу. Как аферисту удалось запудрить мозги руководству оптовой компании не ясно, однако, подозрений у начальства он не вызвал, благополучно забрал груз в более чем 300 000 куриных яиц и исчез вместе с ними.

"В полицию обратилась генеральный директор оптовой фирмы 36-летняя Татьяна Т. с заявлением о том, что неизвестный мошенник обманным путем завладел крупной партией товара и скрылся в неизвестном направлении. Всего лже-перевозчик похитил 302 400 штук куриных яиц. Сумма ущерба 1 114 930 рублей." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полицией возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - Мошенничество в особо крупном размере. Правоохранители разыскивают неизвестного мошенника, а также похищенные им куриные яйца. Остается только надеяться, что полицейские найдут вора и выяснят главный вопрос - хотел ли мужчина приготовить самую большую яичницу в мире или просто обогатиться за счет доверчивых оптовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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