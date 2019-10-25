Facebook ответил Госдуме на обвинения во вмешательстве в выборы

- Мы видим сегодня, как Россия, Иран и Китай с усложненной тактикой интенсивно пытаются вмешаться в выборы (президента США в 2020 году. - Ред.), - заявил на днях в интервью телеканалу NBC основатель Facebook Марк Цукерберг.

А его компания объявила о блокировке ряда иранских и российских страниц, сославшись на борьбу с зарубежным влиянием на ситуацию в Северной и Латинской Америке.

Тем временем на Охотном Ряду к Цукербергу свои вопросы. Глава Комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев готов подтвердить претензии документально. Комиссию, напомним, создали летом после подозрений в адрес посольства США в РФ, немецкого медиахолдинга Deutsche Welle, Google и Facebook во вмешательстве в несанкционированные митинги в Москве.

- Мы услышали новые - но вновь голословные - обвинения во вмешательстве России в теперь уже предстоящие выборы в США, каких-либо доказательств представлено не было. Можно только гадать, какое влияние на американские выборы, могли оказать, например, заблокированные страницы с рецептами русской кухни. По меньшей мере все это звучит странно и несерьезно, - поделился в пятницу с «Комсомолкой» депутат. - В то же время Комиссия Госдумы, заявляя о вмешательстве в выборы в нашей стране, опирается на зафиксированные факты и на российское законодательство, которое в единый день голосования в России в этом году Facebook было нарушено. Мы основываемся на данных Роскомнадзора, который установил, что рекламные инструменты Facebook были использованы для распространения 8 сентября политической рекламы, включая пуш-уведомления и прероллы. И все это происходило, несмотря на неоднократные предупреждения, которые с 2018 года выносил им Роскомнадзор в качестве профилактических мер.

В качестве примера таких нарушений он привел размещение в Facebook в период агитационной кампании призывов портить на участках бюллетени для голосования, а также публикации карты с указанием маршрута следования участников несанкционированного митинга.

- Эта же карта, кстати, в то время была размещена и на сайте посольства США в Москве, и она же фигурирует в журналистском расследовании Федерального агентства новостей, представленном на заседании нашей Комиссии. Подобная агитация в период избирательной кампании является нарушением законодательства. Отмечу, что страницы эти до сих пор находится в открытом доступе, администрация Faсebook их не удаляла и не блокировала. Говорю об этом так подробно, потому что руководство Facebook неоднократно заявляло об ужесточении правил публикации политрекламы в тех странах, где в этом году проходили выборы – в Бразилии, Индии, Канаде, Нигерии, на Украине и в ЕС. Заметьте, России почему-то в этом списке нет! Что это как не двойные стандарты? Не потому ли недозволенная законом реклама в день выборов 8 сентября свободно публиковалась в Facebook? – задается вопросом Пискарев.

На уточнение «КП», что объявление с призывом избегать маршрута протестующих на странице Госдепа в Фейсбуке, что является стандартной дипломатической практикой для посольств, было опубликовано на английском языке, депутат парирует следующим образом: сама карта маршрута - на русском языке.

Пока же в Думу пришел письменный ответ от руководства Facebook, но им здесь остались недовольны.

- На наши вопросы об источниках финансирования той рекламы и причинах ее появления при их таком щепетильном отношении к выборам в других странах, ответа по сути поставленных вопросов мы так и не получили. Директор Facebook по связям с общественностью в странах Центральной и Восточной Европы Габриэла Чех в письме на мое имя возложила ответственность за содержание контента на пользователей и рекламодателей. По ее словам, цитирую: «Пользователи должны видеть все объявления, которые в данный момент размещает рекламодатель. Такой уровень прозрачности полезен для демократии и избирательного процесса». И здесь же Габриэла Чех пишет: «Если мы получим уведомление о том, что тот или иной рекламный пост нарушает местные законы, сразу же рассмотрим данное обращение и примем соответствующие меры». Только вот, получив предупреждения Роскомнадзора накануне и в день выборов, они так ничего и не сделали для того, чтобы пресечь появление политической рекламы, нарушающей наше законодательства. Так что мы все-таки судим по делам, а они пока расходятся со словами в письме Габриэлы Чех. Поэтому вопросы к Facebook у нас все еще остаются, - заключил Пискарев.