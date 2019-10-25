В Москве у соцработницы украли запонки на миллион рублей

В полицию обратилась 55-летняя социальный работник территориального центра социального обслуживания "Жулебино" Елена М. Женщина рассказала полицейским, что неизвестные проникли в ее квартиру на Рязанском проспекте и похитили драгоценности на крупную сумму.

- Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что вор проник в квартиру Елены в промежуток с 11 октября до 23 октября. Неизвестный забрался по газовой трубе на балкон второго этажа, где расположена квартира соц. работницы и попал внутрь путем отжатия пластиковой балконной двери. Из жилища вор вынес плетены браслет из червонного золота, цепь, кольцо, два перстня и два комплекта запонок стоимостью 680 000 рублей и 480 000 рублей. Общий же ущерб от действий грабителя составил 1 655 000 рублей, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает вора, оставившего соцработницу без дорогостоящих драгоценностей и запонок на миллион рублей.