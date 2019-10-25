Центробанк резко опустил ключевую ставку

ЦБ стал мягче. По крайней мере, в денежно-кредитной политике. Ключевую ставку на заседании совета директоров в эту пятницу решили опустить сильнее, чем обычно - сразу на полпроцента. Это связано с тем, что инфляция в этом году будет ниже, чем ожидалось.

- Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Cохраняются риски существенного замедления мировой экономики. В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4 - 4,5 до 3,2 - 3,7%, - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

ЧТО ЗНАЧАТ ЭТИ ЦИФРЫ

Ключевая ставка - один из базовых экономических показателей. От него зависит очень многое. В том числе рост цен, курс местной валюты и скорость развития экономики. Поэтому очень важно найти правильный баланс, чтобы и инфляция резко не подскочила, и экономика росла быстрее.

Напомним, такой низкой ключевая ставка в нашей стране была лишь однажды - весной 2014 года. Тогда был минимальный уровень - 5,5% годовых. А максимума ставка достигла в декабре 2014 года - 17% годовых. Тогда такой шоковой мерой ЦБ пришлось остановить разогнавшуюся девальвацию рубля. Последние почти пять лет ставка постепенно снижается. Небольшой отскок вверх был лишь прошлой осенью, когда в Центробанке подули на воду, опасаясь, что повышение НДС слишком сильно отразится на ценах. Но этого не произошло.

ПРОГНОЗ

Кстати, в декабре, как считает большинство аналитиков, можно ждать очередного понижения. Причем опять на те же самые полпроцента. В этом случае к концу года ключевая ставка составит 6% годовых.

Для наших кошельков это значит ровно следующее:

1. Доходность по депозитам будет уменьшаться. Поэтому стоит поторопиться. Сейчас выгоднее заключить договор на максимальный срок, чтобы зафиксировать высокую ставку надолго. Или купить «народные облигации», по которым можно получать фиксированную доходность в 7% годовых до сентября 2022 года.

2. Ставки по кредитам тоже пойдут вниз. Если вы хотите взять деньги в долг или ввязаться в ипотеку, то лучше немного подождать. В ближайший месяц банки предложат продукты под более выгодные проценты. Правда, снижение ставок по жилищным кредитам может привести к росту спроса на недвижимость и росту цен.