2019-10-25T16:03:52+03:00
Экономика

Выпускники советских ПТУ лучше всех устроятся в России будущего

ВНИИ труда включило в число самых перспективных профессий токарей, слесарей и сварщиков
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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ВНИИ труда включило в число самых перспективных профессий токарей, слесарей и сварщиковВНИИ труда включило в число самых перспективных профессий токарей, слесарей и сварщиковФото: Олег ЗОЛОТО
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Что рисует вам воображение при словосочетании «профессии будущего»? Архивариус облачных данных? Дизайнер умного дома? Робоинженер?

А вот и нет: в нашей стране профессии будущего это - электромонтер, механик лифтов и официант. По крайней мере, с таким утверждением выступил Всероссийский НИИ труда.

В перечень наиболее перспективных специальностей институт включил еще повара и кондитера, бухгалтера, машиниста насосных установок, электрогазосварщика, токаря и педагога. В дефиците будут спортивные врачи, химики, менеджеры контроля качества.

Как-то грустно, товарищи! В разгаре 21-й век, космические корабли давно должны бороздить просторы вселенной, а мы будто живем в застое... то есть эпохе развитого социализма. Ищем днем с огнем токаря да сварщика.

«В чем подвох?» - звоню во ВНИИ труда.

Во-первых, оказывается, «профессиями будущего» там назвали те специальности, которые будут нужны на рынке труда в ближайшие 3-6 лет. Никаких кардинальных перемен за это время с нами не произойдет. Или по крайней мере, опрошенные кадровики 30 тысяч организаций по всей стране этого не ждут.

А во-вторых, если названия профессий и остались советскими, то суть их за последние годы серьезно поменялась, строго говорит мне директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.

- Тот же бухгалтер в советское время как работал? - спрашивает собеседница «КП». И сама же отвечает. - С начала у него были счеты, затем калькулятор, теперь система 1С. Умирание профессий — очень редкое явление. Их можно перечесть по пальцам одной руки. К примеру, билетного кассира и контролера скоро заменят автоматы и турникеты. В остальных случаях нас ждет трансформация: изменяются требования к квалификации, состав знаний и умений, но сама профессия будет существовать.

По словам Волошиной, несмотря на бурное развитие новых отраслей, множества нанотехнологов или специалистов по искусственному интеллекту стране пока не требуется. Здесь можно провести аналогию с космонавтами, которые всегда были штучными спецами. А вот представители таких массовых профессий, как бухгалтеры и программисты еще долго будут востребованы на рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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