Сбербанк зафиксировал экономический рост в регионах

Сбербанк провел анализ экономической активности в регионах России. Специалисты проанализировали и сравнили статистику за первый и второй квартал 2019 года. Согласно результатам исследования, экономическая ситуация по стране во втором квартале улучшилась относительно данных за первые три месяца текущего года.

В первом квартале 2019 года при росте ВВП в России на 0,5%, только 50 регионов показали экономический рост. Тогда как во втором квартале этот показатель увеличился уже до 53 регионов, а ВВП вырос на 0,9%. При этом отмечается, что исследователи рассматривали только те субъекты, чей вклад в экономику страны в 2017 году был на уровне 42%.

Согласно статистике, в число растущих вошли такие крупные регионы как Москва, Москва, Самарская, Тюменская, Волгоградская области, Приморский край, Хабаровский край, Ставропольский край. В итоге оказалось, что хотя число регионов с растущей экономикой увеличилось во втором квартале всего на три, их суммарный вклад в экономику вырос до 62,7%.

В первом полугодии рост и в первом, и во втором квартале продемонстрировали 37 российских регионов. Остальные 13 после первого учетного периода перешли в категорию со снижением экономической активности. Однако у шести из них снижение было зафиксировано пределах 1% год к году. А это значит, что во втором полугодии они легко смогут вернуться к росту. Зато при этом во втором квартале рост продемонстрировали сразу 16 регионов.

Результаты исследования кредитного импульса показали, что во втором полугодии 2019 года можно будет ожидать некоторое оживление на региональном уровне, однако основной вклад в экономический рост должен складываться из бюджетных расходов. Так, если в первом полугодии рост расходов из федерального бюджета составил только 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, то в последующие шесть месяцев ожидается рост не менее чем на 15% в годовом выражении.

Эксперты отмечают, что во втором полугодии 2019 года рост на региональном уровне будет наблюдаться в строительном и промышленном производстве, в частности, в сфере производства строительных материалов.