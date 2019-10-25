В столице проведут конкурс дизайнеров одежды для многодетных семей

Шляпки, вечерние платья, украшения и ручная вышивка - все это сделанное своими руками можно представить на конкурсе для многодетных семей. Его проводят региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» и продюсерский центр INVmodel при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

На конкурсе в области дизайна, конструирования и пошива одежды, а также изготовления украшений «Династия» финалисты смогут показать свою коллекцию во время праздника в честь Дня матери 18 ноября в «Геликон-опере». Работы на конкурс принимаются до 15 ноября 2019 года. Победителей объявят 16 ноября 2019 года.

Участниками могут стать представители многодетных семей Москвы - родители и дети. Одна семья вправе прислать на конкурс не более 15 заявок. Жюри будет оценивать головные уборы (короны, ободки, шляпы), вечерние платья, детские и взрослые наряды, украшения ручной работы, одежду и аксессуары с элементами ручной вышивки. Заявка на участие заполняется в электронном виде на сайте конкурса - http://denmateri.ru/show/.

- Главное условие - представленные на конкурс одежда и аксессуары должны быть переделаны из старых, неиспользуемых предметов гардероба, - говорят организаторы конкурса. - Одежда, обувь, аксессуары, которые когда-то радовали бабушек, дедушек, мам и пап в молодости, должны вновь обрести лоск и стать модными элементами гардероба. Это не могут быть бумага, клеенка или бытовые предметы. Украшения ручной работы могут быть сделаны из любых материалов.

В жюри - ведущие специалисты и деятели в области fashion-индустрии и моделинга в России, продюсеры, дизайнеры, стилисты, фотографы, руководители общественных организаций. Все работы будут оцениваться по трем критериям - практичность, современность и эстетичность.