Эксперт: «Даже если в Аргентине победят левые, им придется иметь дел с МВФ»

27 октября в Аргентине пройдут очередные президентские выборы. На высокий пост реально претендуют два кандидата — действующий глава государства правоцентрист Маурисио Макри от коалиции «Вместе за перемены» и оппозиционный Альберто Фернандес от коалиции «Фронт для всех», имеющий образ «левого» политика.

Пока лидирует Фернандес, победивший на предварительных выборах (праймериз) со значительным перевесом. Под управлением нынешнего президента страну преследуют экономические неудачи — более трети жителей оказались за чертой бедности, безработица составляет 10 процентов, а курс национальной валюты совсем недавно обвалился в полтора раза (кстати, как раз после победы Фернандеса из-за опасений бизнеса, что «левые» могут вернуться к управлению государством). О том, кто победит в грядущей «электоральной битве» и что волнует простых аргентинцев, «КП» поговорила с директором Координационного совета по исследованиям в области экономики и социальных наук, аргентинским международником Андреем Сербином Понтом.

- Почему Фернандес обходит по опросам действующего президента? Это связано с ростом популярности левых идей или является результатом протеста против нынешнего главы государства?

- Победа Фернандеса на предварительных выборах связана с целым рядом факторов, среди которых мощная мобилизация избирателей, недовольство некоторых слоев общества экономической политикой Макри и в определенной степени «обновление» перонизма (идеология значительной части аргентинских «левых», связанная с именем бывшего президента Хуана Перона) со стороны Фернандеса, который в отличие от своего кандидата в вице-президенты Кристины Фернандес де Киршнер, придерживается более умеренных взглядов. Сложно говорить о росте левых настроений в аргентинском обществе, ведь у Фернандеса нет образа «классического» левака, а вообще нынешние выборы характеризуются тем, что основные кандидаты «смещаются к центру» вместо того, чтобы идти по пути радикальных идей.

- Можно ли назвать Фернандеса популистом?

- Если говорить объективно, то Фернандес активно работает с тем электоратом, к которому обычно обращались именно кандидаты-популисты, но это не значит, что, став президентом, он продолжит эту политику. В нынешних непростых условиях как внутри страны, так и на внешнем контуре даже в случае уверенной победы в первом туре Фернандесу придется идти на компромиссы, включая и принятие жестких мер в социальной сфере.

- Как восприняли результаты праймериз сторонники Макри?

- Влияние праймериз рассматривается как позитивное или негативное для позиций Макри в зависимости от конкретных избирателей. Например, радикальные сторонники «киршнеризма» («левая» политика семейной четы Нестора Киршнера и его супруги Кристины Фернандес де Киршнер, которые занимали пост глав государства в 2003-2015 годах) явно воспринимают кризис (обвал курса песо), произошедший после предварительных выборов, как результат политики президента. А те, кто поддерживают действующего главу государства, наоборот говорят, что эта сложная ситуация сложилась именно в результате растущего ожидания победы Фернандеса и связанных с этим опасений. С учетом того, насколько велики погрешности у компаний, осуществляющих опросы общественного мнения, сложно реально оценить эффект победы на праймериз, но, скорее всего, она оказала сильное влияние на «колеблющуюся» часть электората. Но пока до «настоящего» голосования оценить действительное значение предварительного голосования очень сложно.

- Макри все еще может победить?

- В принципе да, хотя шансы действующего президента на переизбрание после праймериз значительно уменьшились. Эти самые предварительные выборы во многом выполняют роль гигантского опроса общественного мнения, но загвоздка в том, что они не всегда точно отражают подлинные настроения электората, да и уровень участия избирателей в них обычно ниже, ведь результат мало на что влияет. Учтите, что после обнародования итогов Макри предпринял серьезные попытки изменить свою стратегию и консолидировать сторонников и, возможно, ему удастся привлечь на свою сторону часть тех людей, которые голосовали за него раньше. Сейчас главная задача для команды президента — не допустить победы Фернандеса в первом туре, потому что во втором их шансы будут примерно равны.

– Какие наиболее острые вопросы стоят на повестке дня в предвыборной кампании?

- Сейчас аргентинцев волнуют в основном социальные и экономические проблемы, ведь в сфере безопасности Макри смог показать определенный прогресс. С учетом всей истории страны у аргентинцев уже выработался определенный «рефлекс» на курс доллара, который рассматривается как очень важный фактор оценки текущей экономической ситуации, поэтому серьезное обесценивание местной валюты, произошедшее несколько месяцев назад, воспринимается весьма болезненно.

- За последние 60 лет Аргентину практически постоянно «трясут» экономические кризисы, страна регулярно попадает в финансовые «ямы». Выборы принесут хоть какое-то облегчение этих проблем?

- Неурядицы Аргентины без сомнения носят структурный характер, и это в какой-то мере «замкнутый круг» для страны. Власти так и не смогли найти решение ключевых экономических проблем, во многом из-за отсутствия политического консенсуса, который мог бы обеспечить проведение реформ, необходимых для нормализации экономики. Необходимы изменения, которые бы повысили конкурентоспособность Аргентины, но при этом не нарушили интересы как наемных работников, так и бизнеса.

- Совсем недавно Буэнос-Айрес получил рекордный займ от МВФ - почти 58 миллиардов долларов, правда последний транш фонд так и не перечислил - «испугался» победы Фернандеса на праймериз. На что пошли эти деньги? Действительно ли они помогли экономике?

– Кредит пошел на стабилизацию аргентинской экономики, так как страна столкнулась с изменениями мировой конъюнктуры, к которым не была готова, прежде всего, в области финансов. Сложно представить, что аргентинский долг будет уменьшаться, ведь сырьевой бум, плодами которого долгое время пользовались правительства четы Киршнер, остался в прошлом.

- Действующий президент объявил о том, что начал переговоры с МВФ об отсрочке платежей, видимо стране предстоят новые «бодания» с кредиторами. У кого из кандидатов более высокие шансы добиться успеха в диалоге с теми, кому Буэнос-Айрес должен денег?

- Пока Макри благодаря своей политической ориентации, авторитету и связям за рубежом показал, что может неплохо вести переговоры с кредиторами. Хотя это не означает, что Фернандес не сумеет наладить хороший контакт с международными финансовыми институтами и другими держателями долговых обязательств, правда для этого ему придется вести весьма прагматичную политику и, скорее всего, частично отойти от провозглашаемой с трибуны идеологии, что понравится не всем в его коалиции.

- Какие еще темы, помимо экономических сложностей, волнуют аргентинского избирателя?

- Одной из ключевых проблем является легализация абортов, этот вопрос до сих пор серьезно разделяет общество, и будет интересно посмотреть, как победитель предвыборной гонки будет вести свою политику в этом «щекотливом» вопросе. Кроме того, в последнее время аргентинцев все больше волнует внешняя политика, что довольно удивительно для страны, у которой значительная часть населения до этого фактически интересовалась только двумя аспектами международных отношений — борьбой за Мальвинские острова (так здесь называют Фолкленды - прим.) и развитием МЕРКОСУР (торговый блок в состав Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Парагвая и Уругвая — прим.). А в целом проблемы на повестке дня все те же, что и во всем остальном мире — создание новых рабочих мест, развитие образования и здравоохранения, будущее социальных программ.