2019-10-25T17:41:52+03:00
Общество

«Молодая мама»: в Калининграде помогают выпускницам детдома с детьми

Волонтеры помогают женщинам решить проблемы и наладить самостоятельную жизнь
Кристина Соболева
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Пока молодые мамы посещают лекции и мастер-классы, за детьми присматривают волонтеры. ФОТО: Фонд гуманитарной помощи «Пчелка»Пока молодые мамы посещают лекции и мастер-классы, за детьми присматривают волонтеры. ФОТО: Фонд гуманитарной помощи «Пчелка»
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Получить временное жилье, социальную, юридическую и психологическую помощь могут молодые мамы из числа выпускниц детских домов или детей, оставшихся без попечения родителей. В Калининграде стартовал проект всесторонней поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Молодая мама».

На сегодняшний день в Калининградской области каждая вторая выпускница детского дома становится мамой-одиночкой. После выхода из интерната девушки пытаются наладить личную жизнь, однако не редко оказываются одни без мужа, родственников, финансовой и бытовой поддержки, без необходимых знания для воспитания детей. Чтобы помочь молодым мамам адаптироваться и наладить свою жизнь, на средства президентского гранта региональный Общественный Фонд гуманитарной помощи «Пчелка» создал специальную программу.

В рамках проекта «Молодая мама» участницам оказывается разнонаправленная помощь. Например, выпускницам помогают решить проблемы жилищно-бытовой неустроенности (аварийное жилье или неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние квартир), проблемы с документами (получение или восстановление паспорта, свидетельства о рождении, полиса медицинского страхования и прочее). Кроме того в рамках программы женщины получают поддержку в выявлении хронических заболеваний и получают своевременное лечение, также в случае необходимости им помогают оформить инвалидность себе или ребенку, встать на диспансерный учет.

Психологи проекта помогают женщинам решить такие проблемы как отсутствие доверия к окружающим, искаженное представление о семейных ценностях, трудности в управлении и планировании своей жизнью, перенос негативного опыта семейных отношений своих родителей на себя и многое другое.

«Им не хватает самых обычных жизненных навыков. Девушки не знают, как грамотно тратить деньги, и распланировать бюджет, как взаимодействовать друг с другом, как правильно заводить отношения – и дружеские, и любовные. Этому нужно учиться», - рассказывает координатор проекта «Молодая мама» Амаль Самерханова.

В связи с этим авторы программы подготовили для молодых мам обучающие тренинги, семинары и мастер-классы, которые проходят как в групповом формате, так и в виде индивидуальных бесед, консультирования и наставничества. Занятия с женщинами состоят из пяти основных блоков: «Кулинарные курсы и основы правильного питания, включая детское питание», «Заботливые родители», «Основы финансовой и юридической грамотности», «Клуб здоровья» и «Хозяюшка». Кроме того для участниц проекта предусмотрены уроки профориентации и помощь в трудоустройстве.

Поскольку не все женщины, которые хотят принять участие в проекте, могут оставить своего ребенка в детском саду, организаторы создают группу кратковременного пребывания, где малыш может провести до четырех часов под надзором нянь.

На сегодняшний день курсы и семинары проекта «Молодая мама» посещают уже пятьдесят женщин. Больше всего участниц привлекает кулинарный модуль. Хозяйки с удовольствием пекут пироги и учатся готовить замысловатые блюда разных кухонь мира. А их дети в это время рисуют и играют под присмотром сотрудников благотворительного фонда.

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