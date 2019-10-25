2019-10-25T18:24:32+03:00
Общество

Организаторы Mercedes-Benz Fashion Week опровергли избиение общественника: Был пьян и неопрятно одет

Ранее Виталий Булыгин рассказал, что его вывели с показа мод и начали бить.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Виталий Булыгин рассказал, что его вывели с показа мод и начали бить.Виталий Булыгин рассказал, что его вывели с показа мод и начали бить.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Общественный деятель Виталий Булыгин оказался на больничной койке якобы из-за побоев охранников Mercedes-Benz Fashion Week. Мужчина рассказал, что 19 октября прошел по пригласительному на показ мод. Позже его вывели из "Манежа", начали бить, оскорблять без объяснений.

- Я никак ни мог ожидал, что меня могут избить до такого состояния, что мне придется делать экстренную операцию. Мои адвокаты уже готовят иск на сумму 50 млн рублей на организаторов за оскорбление прилюдное унижение, за нанесения тяжких телесных повреждения, - рассказал "КП" общественный деятель Валерий Булыгин.

Однако организаторы Mercedes-Benz Fashion Week имеют свою версию произошедшего. Булыгин пытался пройти, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения.

- Имел неопрятный внешний вид и, по сути, нарушал общественный порядок, препятствуя нормальной работе мероприятия. В качестве приглашения гражданин Булыгин пытался использовать ксерокопию не именного пригласительного билета и удостоверение помощника депутата от партии ЛДПР, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Пройти на показы мод, как объяснили организаторы, можно только по предварительной аккредитации и пригласительному билету.

К тому же полицейские уже отследили происходящее по камерам видеонаблюдениям и нарушений со стороны службы безопасности не было выявлено.

- По заявлению самого гражданина Булыгина, во время того, как он пытался пройти на мероприятие, он получил травмы 9 октября в автомобильной аварии и обратился за квалифицированной помощью, о чем есть запись в Городской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Булыгин написал заявление в полицию. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Булыгин написал заявление в полицию.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К тому же организаторы показов мод смогли выяснить, что Виталий Булыгин обратился в больницу 21 октября, через два дня после инцидента в "Манеже". К тому же за клевету в адрес общественника готовят исковые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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