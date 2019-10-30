Как правильно не болеть!

Во время болезни организм ослаблен, налицо все признаки недомогания, и в том числе - расстройство кишечника, тошнота, неприятные ощущения в ЖКТ, а после болезни эти ощущения остаются еще длительное время или усугубляются - и это уже признак нарушения микрофлоры и работы кишечника вследствие приема антибиотиков.

При чем здесь антибиотики?

Для лечения недуга врачи, как правило, назначают антибиотики широкого спектра действия. Антибиотики, безусловно, необходимы для лечения многих заболеваний, но нельзя забывать, что они убивают не только вредные бактерии, но и полезные тоже, нарушая при этом состав микрофлоры, что влечет за собой нарушение работы кишечника.

Что же делать?

Прежде всего, подходить к лечению так, чтобы оно было не во вред.

Во-первых, не занимайтесь самолечением! Помните! Не все простудные заболевания требуют лечения антибиотиками. Антибиотики нужно принимать только после консультации с врачом.

Во-вторых, не забывайте, что при частом применении антибиотика вредные бактерии с каждым разом все менее и менее реагируют на него, т.е. возникает устойчивость к нему (научно - антибиотикорезистентность), и такая терапия сводится к нулю, а вред стремится к бесконечности.

В-третьих, не оставляйте без внимания совет врача принимать средства для поддержания микрофлоры кишечника вместе с антибиотиками. Почему это важно?

В этих средствах содержатся полезные компоненты (активные метаболиты или полезные бактерии), которые подавляют патогенные бактерии и способствуют восстановлению собственной микрофлоры. Таким образом, при сочетании антибиотика и средства для нормализации микрофлоры кишечника происходит работа в двух направлениях: уничтожение вредных бактерий и поддержка собственных бактерий. Болезнь будет протекать легче, и выздоровление наступит быстрее.

И напоследок - подходите к лечению и восстановлению организма и работы кишечника после болезни комплексно. Зачем это надо?

В процессе заболевания вредные (патогенные) бактерии внесли дисгармонию в работу ЖКТ - выделили токсины, при нейтрализации (разрушении) антибиотиком их частички остались в кишечнике, и, если их не убрать, они еще длительное время будут оказывать токсическое воздействие, вызывая неприятные симптомы: боль в животе, диарею, тошноту.

А что произошло с Вашей собственной, уникальной микрофлорой? Ее количество и качество уменьшилось и ухудшилось. Поэтому важно ее нормализовать и таким образом восстановить работу кишечника. В этом случае необходим пребиотик, или попросту - питание для микрофлоры.

Вы скажете, что нет такого средства 3 в одном??!

Мы ответим - ЕСТЬ!

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