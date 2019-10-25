2019-10-25T18:57:51+03:00
Политика

Нужна ли России военная база в Африке? Эксперты прокомментировали заявление президента ЦАР

Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец спросил мнение политологов и ученых
Виктор БАРАНЕЦ
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Президент ЦАР заявил, что его страна «рассматривает возможность создания в стране российской военной базы».Президент ЦАР заявил, что его страна «рассматривает возможность создания в стране российской военной базы».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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«Экзотичная» сенсация просочилась из Сочи, где прошел саммит Россия-Африка. Президент Центрально-африканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил там журналистам, что его страна «рассматривает возможность создания в стране российской военной базы». Он утверждает, что этот вопрос «прорабатывается министерствами обороны двух стран».

А еще Туадер заявил, что ЦАР хотела бы получить от России новые партии вооружений, в дополнении к поставкам, которые уже были. Возникают резонные вопросы: какие выгоды получат ЦАР и Россия, если в самом центре Африки появится база РФ? Некоторые ответы лежат на поверхности.

Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен Арканж Туадера во время первого пленарного заседания Саммита Россия-Африка. Фото Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен Арканж Туадера во время первого пленарного заседания Саммита Россия-Африка. Фото Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

После распада СССР политические, экономические и военные позиции Москвы в Африке были ослаблены. Или даже разрушены. А теперь, судя по саммиту в Сочи, Россия возвращается в важный регион, где уже «окопались» США и Китай. Американцы даже создал спецкомандование АФРИКОМ, под руководством которого 36 военных баз в 24 странах Африки. По сути, раворачивается скрытая и явная «борьба» за богатый ресурсами континент.

Россия не намерена оставаться в стороне.

- Если мы хотим закрепиться в Африке, - говорит известный политолог и военный эксперт Александр Перенджиев, - мы будем закрепляться там, где законные правительства просят нашей помощи. Думаю, российская база в ЦАР нужна примерно для того же, для чего нужно присутствие России в Сирии – для примирения враждующих сторон.

Политолог, военный эксперт Александр Перенджиев. Фото: Евгения ГУСЕВА

Политолог, военный эксперт Александр Перенджиев.Фото: Евгения ГУСЕВА

Ученый-африканист Александр Зданевич, со своей стороны, предупреждает:

- Выстраивая отношения с ЦАР, России стоить быть осторожной. Если разместить там базу, то есть большая вероятность, что нам придется решать проблемы самой ЦАР. Что с этим бывает, мы видели в Афганистане. Да в географическом смысле ЦАР - очень выгодная место для России. Это государство с серьезным запасом ресурсов, прежде всего, ураном. Плюс торговые каналы, которые проходят через эту зону.

Зданевич, прав. Россия получит точку геополитического влияния в этом регионе. В дальнейшем - привилегии в экономических проектах. Ну а поставка вооружений в ЦАР - это заказы для нашей оборонки.

Любопытно: не успела группа российских военсоветников побывать в ЦАР в прошлом году, как американский командующий АФРИКОМом генерал Томас Уальдхаузер затревожился: «Русские уже рядом с нами. Они пытаются влиять на события. Мы с большим беспокойством наблюдаем, что они делают».

Кстати, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на личной встречи Владимира Путина и президента ЦАР Туадера в Сочи тема создания российской базы не обсуждалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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