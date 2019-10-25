Шойгу поручил регярно докладывать ему о ходе расследования стрельбы в Забайкалье

В пятницу пришла новость о ЧП в Забайкалье. Солдат-срочник застрелил 8 сослуживцев.

МЕСТО ТРАГЕДИИ

Закрытый военный городок в посёлке Горный в 90 километрах от Читы. Там находится ремонтно-техническая база 29-й армии Восточного военного округа (воинская часть №56140). Одно из подразделений несло караульную службу на базе.

КАК ЭТО БЫЛО

Около 18.20 местного времени при смене караула рядовой Рамиль Шамсутдинов неожиданно открыл огонь из автомата по личному составу. Раненых (лежащих на земле) добивал в голову. Среди убитых - 5 срочников, 1 контраткник и 2 офицера.

Еще 2 военнослужащих доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии. Сослуживцы Шамсутдинова утверждают, что стрелок пытался сбежать, но был задержан вооруженным офицером. Солдат якобы заявил, что «не жалеет о содеянном».

Рамиль Шамсутдинов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По первой версии Минобороны, трегедия произошла из-за «нервного срыва солдата вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы». Военные косвенно отрицают возможную связь стрельбы с дедовщиной.

Минобороны создало спецкомиссию во главе с замом главы военного ведомства генерал-полковником Андреем Картаполовым. Она уже через несколько часов почле ЧП вылетела в Читу и прибыла в Горный. Министр обороны Сергей Шойгу приказал регярно докладывать ему о ходе расследования. Следственный комитет возбудил дело по признакам статьи об убийстве двух и более лиц (максимальный срок по ней - пожизненное лишение свободы).

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРЕСТУПНИКЕ

Рядовой Шамсутдинов - солдат-срочник, прослужил около 4 месяцев. Его отец увтержает, что сын после срочной службы собирался подписать контракт. И даже просил отца выслать необходимые документы. Отец же признался следователям, чтот его сын «ни на кого не жаловался». И что он не верит, что парень способен на такое: «Мой сын - хороший парень»...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740136" frameborder="0"></iframe> Стрельба в Забайкальском крае.Восемь военных погибли и двое ранены в результате устроенной военнослужащим стрельбы в Забайкалье, сообщает Минобороны

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