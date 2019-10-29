Хороший, плохой, злой: как холестерин влияет на работу сердца

Сердечно-сосудистые заболевания (также их называют болезнями системы кровообращения) чаще всего ассоциируются со старостью, однако они начинают формироваться задолго до пенсии. Неправильное питание, недостаток физической активности и курение приводят к тому, что с атеросклерозом и его последствиями все чаще сталкиваются 30- и 40-летние. Как не попасть в группу риска, рассказала старший терапевт лаборатории «Гемотест» Римма Боярская.

В большинстве случаев болезни сердца и сосудов связаны с нарушением обмена липидов – «хорошего» и «плохого» холестерина. Накапливаясь в крови, холестерин образует в стенках сосудов атеросклеротические бляшки – они суживают просветы артерий и ухудшают кровоток. Если атеросклероз прогрессирует и бляшки разрастаются, может развиться ишемическая болезнь сердца, в том числе ее опасные для жизни формы: стенокардия, инфаркт миокарда, кардиосклероз.

80% преждевременных инфарктов и инсультов можно предотвратить – для этого достаточно соблюдать простые меры профилактики: воздерживаться от курения, сбалансированно питаться, находить возможности для физической активности и контролировать факторы риска, важнейший из которых – уровень фракций холестерина в крови.

Что такое холестерин

Холестерин (или холестерол) – это жироподобное вещество, необходимое для строительства клеток всех органов и тканей организма: оно входит в состав клеточных мембран, поэтому без него невозможно ни наращивание мышечной массы, ни работа нервной системы и головного мозга, ни иммунная защита. Известно, что мужчины больше подвержены рискам сердечно-сосудистых заболеваний – это связано в том числе с повышенным расходом холестерола в женском организме: он используется для постоянного обновления функционального слоя эндометрия, часть которого каждый месяц отторгается во время менструации.

Кроме этого, холестерин необходим для производства половых гормонов – «мужского» тестостерона и «женского» эстрадиола, и синтеза витаминов группы D. Холестерин – сырье для производства желчных кислот, благодаря которым в кишечнике всасываются жиры, поступившие с пищей. Большую часть холестерина организм производит сам (она синтезируется в печени), дополнительная порция поступает с пищей животного происхождения: мясом, рыбой, яйцами и молочными продуктами.

Сам по себе холестерин – не друг и не враг. «Плохим» или «хорошим» его делает окружение: холестерин не растворяется в воде, поэтому не может циркулировать в крови в чистом виде, и его переносят специальные транспортные белки. От их состава и функции зависит, как будет использоваться вещество: например, комплекс из белков и липидов, который называется липопротеинами низкой плотности (ЛПНП), переносит холестерин из печени к периферическим тканям и органам. Если они уже насыщены холестерином, он задерживается в кровотоке и проникает в стенки сосудов, образуя атеросклеротические бляшки и повышая риск образования тромбов.

«Хороший» холестерин, липопротеины высокой плотности (ЛПВП), напротив, отвечает за транспорт излишков холестерина из клеток в печень, где они превращаются в желчные кислоты и выводятся из организма. Поэтому при оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний измеряют не общий холестерин, а его отдельные фракции, а при контроле рациона следят не только за жирами, но и за углеводами.

Профилактика для сердца

Диета для профилактики атеросклероза основывается не на исключении холестерина, а на перераспределении его фракций. Полный отказ от животных жиров, который практикуют строгие вегетарианцы, приводит к тому, что организм начинает усиленно производить холестерол, чтобы компенсировать его недостаток, и в результате эффект окажется обратным.

• Ешьте больше белой рыбы жирных сортов.

• Откажитесь от продуктов, содержащих большое количество крахмала, пропаренных круп, каш быстрого приготовления.

• Соблюдайте жидкостный режим – недостаток питьевой воды приводит к сгущению крови и повышению риска сосудистых заболеваний. В среднем в день рекомендуется выпивать количество воды, примерно равное 5% веса человека.

Убедиться в том, что диета принесла плоды, получится не раньше чем через месяц, а о стойком эффекте можно говорить через 3 месяца. Для профилактики атеросклероза после 30 лет анализы лучше сдавать каждые 2 года, а мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 55 лет – каждый год.

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП)

Средняя норма: до 2,6 ммоль/л

Эта фракция обеспечивает приток холестерина к сосудам и органам. В сочетании с другими факторами риска (повышенным давлением, курением, повышенным уровнем гомоцистеина) избыток ЛПНП приводит к появлению атеросклеротических бляшек.

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП)

Средняя норма: не менее 1,7 ммоль/л

ЛПВП транспортируют холестерин от клеток сосудов в печень, где он утилизируется и выводится из организма. Чаще всего этот показатель снижается из-за нарушений липидного обмена, сахарного диабета, хронических заболеваний печени и почек, а также во время острых инфекций.

Триглицериды

Средняя норма: до 1,7 ммоль/л

Основная форма липидов в жировых отложениях. В крови циркулируют преимущественно в составе липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП).

Гомоцистеин

Аминокислота, избыток которой может повреждать стенки сосудов, делая их поверхность рыхлой. На поврежденную поверхность осаждаются холестерин и кальций, образуя атеросклеротическую бляшку.

Материал подготовлен при поддержке лаборатории «Гемотест»