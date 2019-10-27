Детские площадки оформят в виде Выборгского замка и башен Приоратского дворца

У Ленобласти и Санкт-Петербурга настолько богатая, культурная и историческая традиция, что школьники с начальных классов, посещающие с эскскурсиями самые известные достопримечательности, разве что к выпускному успевают осмотреть их все. О великом наследии рассказывают и в ходе учебной программы, и в рамках внеклассного чтения. Однако же, лучше всего любой материал детям заходит в игровой форме, так почему бы часть культурного наследия не встроить и в повседневную жизнь? Например, оформить детские площадки в виде известных достопримечательностей. Как делают, это например, некоторые страны Европы и Востока, где многие детские игровые комплексы оформлены как известные туристические места, узнаваемые на почтовых открытках.

Фото: http://lenobl.ru/

Такая практика, скажем, распространена в Марокко, в Голландии и в Японии, но еще более любопытно, что оборудование для детских площадок по своим эскизам зарубежные заказчики приобретают на нашем отечественном заводе - АО "КСИЛ". И пользуются они большой популярностью как у малышни, так и у их родителей. Ну раз опыт так хорош, почему бы не попробовать сделать подобное и у себя в регионе? Таким вопросом задался губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе визита на производство по изготовлению оборудования для детских площадок – АО «КСИЛ» в Ломоновском районе.

Здесь губернатору рассказали, что завод проектирует как малые, так и большие, более 300 кв. м игровые модули: прочные, безопасные, из экологичных материалов. Дизайн и проектирование детских площадок разрабатывают местные мастера. Среди них встречаются и уникальные — в виде Кремлевских курантов или шпиля Петропавловского собора.

Фото: инстаграм Александра Дрозденко

Осмотрев производство и совершив инспекцию по заводу, глава региона Александр Дрозденко принял решение заказать для Ленинградской области тематические детские площадки в виде знаковых для региона достопримечательностей. Установить их планируют уже в следующем году в разных районах области.

«Детские площадки в виде знаковых культурных объектов Ленинградской области — например, в виде башен Приоратского дворца, Выборгского замка или колокольни Тихвинского монастыря, — отличная идея, мы берем ее на вооружение. О создании таких проектов уже договорились с руководством завода», — заверил Александр Дрозденко.

Он отметил, что детские площадки - экспортный продукт. Завод "АО КСИЛ" поставляет игровые комплексы в Малайзию, Японию, Марокко, Германию, Голландию и другие страны. И готов выполнить заказы и для Ленобласти.

Отметим, что компания по производству детского игрового и спортивного оборудования АО «КСИЛ» гордится накопленным опытом качественного производства, она существует на рынке более 50 лет. Прочность продукта, его экологичность и безопасность для детей - основа их работы. Приоритетными направлениями деятельности предприятия являются внедрение природосберегающих технологий и оборудования, стремление обеспечить экологическую безопасность производства. О высоком рейтинге предприятия говорит и тот факт, что с ним сотрудничают более 40 дистрибьютеров по всей России, ЕАЭС, Европе и Марокко.

Фото: http://lenobl.ru/

Отметим, что в свою очередь Ленобласть продолжает участвовать в федеральном программе "Стимул". Не исключено, что на некоторых объектах, которые возводятся в рамках программы, и появятся те самые необычные игровые комплексы.

Так, в 2020 году продолжится строительство школы на 550 мест в поселке Новогорелово Ломоносовского района Ленобласти. Здесь же, на территории новостроек СК «Лиговский канал» начнется возведение детсада на 280 детишек и школы на 640 учеников. В Кудрово не останавливаются работы по строительству детского сада на 295 мест. Кроме того, свыше 235 млн рублей направят на возведение большой школы на 1 тысячу мест. Еще две - в Янино и в Мурино также планируют открыть в следующем году.

В Буграх вскоре откроет двери новый детский сад для 270 детей на территории новостроек компании «Арсенал», а в Сертолово – школа на 825 мест.