На селе сократили трудовую неделю

Женщины, которые живут и работают в сельской местности, теперь смогут трудиться на 4 часа в неделю меньше горожанок и при этом не терять в зарплате - в третьем чтении такой закон приняла Госдума.

У селянок появится больше времени на домашние хлопоты и личные огороды - их рабочая неделя отныне не должна превышать 36 часов (вместо прежних 40). Помимо этого, на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части, закон гарантирует право сельских женщин на повышенную оплату труда. Также в законе проговаривается, что установленный ранее размер повышения оплаты труда нельзя будет уменьшить.

Кстати, впервые сокращенную рабочую неделю для селянок установил еще в 1990 году Верховный Совет РСФСР. Однако принятый позже Трудовой кодекс РФ устанавливал 40-часовую рабочую неделю для всех. Теперь противоречия в законах устранили.