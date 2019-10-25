2019-10-25T22:10:05+03:00
Спорт

Казанский "Рубин" сыграл вничью 0:0 с "Уралом"

Это была первая игра 14 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге [видеообзор матча]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Рубин" сыграл вничью 0:0 с "Уралом"."Рубин" сыграл вничью 0:0 с "Уралом".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 25 октября, в Казани на стадионе "Центральный" был сыгран первый матч 14 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиги. Местный "Рубин" принимал на своем поле екатеринбургский "Урал" и 90 минут поединка не принесли зрителям забитых голов. Встреча завершилась со счетом 0:0.

После этой встречи беспроигрышная серия казанского клуба в первенстве страны достигла четырех поединков. На счету "Рубина" за это время - победа над "Тамбовом" 2:1 и две ничьи с московским "Спартаком" и ФК "Уфа". Оба поединка завершились вничью 0:0.

После этой встречи екатеринбургский "Урал" с 18 очками идет на 14 позиции в Премьер-Лиге. А вот казанский "Рубин" при 16 баллах располагается на 9 месте.

В следующем туре эти клубы сыграют в один день - 4 ноября. В Казани "Рубин" примет самарские "Крылья Советов", а вот в гости к екатеринбургскому "Уралу" приедет ФК "Оренбург".

Рубин - Урал - 0:0. Обзор матча, Российская Премьер-Лига, 14 тур 25.10.2019.Рубин - Урал - 0:0. Обзор матча

ИСТОЧНИК KP.RU

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