Казанский "Рубин" сыграл вничью 0:0 с "Уралом"

В пятницу, 25 октября, в Казани на стадионе "Центральный" был сыгран первый матч 14 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиги. Местный "Рубин" принимал на своем поле екатеринбургский "Урал" и 90 минут поединка не принесли зрителям забитых голов. Встреча завершилась со счетом 0:0.

После этой встречи беспроигрышная серия казанского клуба в первенстве страны достигла четырех поединков. На счету "Рубина" за это время - победа над "Тамбовом" 2:1 и две ничьи с московским "Спартаком" и ФК "Уфа". Оба поединка завершились вничью 0:0.

После этой встречи екатеринбургский "Урал" с 18 очками идет на 14 позиции в Премьер-Лиге. А вот казанский "Рубин" при 16 баллах располагается на 9 месте.

В следующем туре эти клубы сыграют в один день - 4 ноября. В Казани "Рубин" примет самарские "Крылья Советов", а вот в гости к екатеринбургскому "Уралу" приедет ФК "Оренбург".