2019-10-25T22:21:16+03:00
Спорт

Фигуристка Алина Загитова показала, как расслабляется после тренировок

Необычный пост олимпийская чемпионка выложила в социальных сетях [фото]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Пока весь мир ждет, чем же завершится второй этап серии Гран-При по фигурному катанию, где примут участие Александра Трусова и Евгения Медведева, дала о себе знать олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Победительница ЧМ-2019 показала, как расслабляется после проведения своих тяжелых тренировок.

- Рисование помогает мне расслабиться после тяжёлых тренировок, - написала в личном Инстаграме Алина Загитова, выложив фотографию в весьма необычной позе на полу за рисованием.

Отметим, что Алина Загитова стартует в серии Гран-При нынешнего сезона с третьего этапа. Турнир Internationaux de France пройдет с 1 по 3 ноября во Франции. А через три недели Загитова приедет в японский город Саппоро на турнир NHK Trophy. Этот турнир пройдет с 22 по 24 ноября.

azagitovaazagitova
Рисование помогает мне расслабиться после тяжёлых тренировок Painting is my relaxation after hard trainings #хобби #рисование #релакс #hobby #relax #painting # #
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Напомним, что в нынешнем сезоне произвольная программа Алины Загитовой поставлена на песню Ясмин Леви "Me Voy". Во время этого выступления фигуристка предстает в образе Клеопатры. Загитова последней из группы Этери Тутберидзе объявила о своем выборе музыкального сопровождения на сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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