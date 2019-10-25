Фигуристка Алина Загитова показала, как расслабляется после тренировок

Пока весь мир ждет, чем же завершится второй этап серии Гран-При по фигурному катанию, где примут участие Александра Трусова и Евгения Медведева, дала о себе знать олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Победительница ЧМ-2019 показала, как расслабляется после проведения своих тяжелых тренировок.

- Рисование помогает мне расслабиться после тяжёлых тренировок, - написала в личном Инстаграме Алина Загитова, выложив фотографию в весьма необычной позе на полу за рисованием.

Отметим, что Алина Загитова стартует в серии Гран-При нынешнего сезона с третьего этапа. Турнир Internationaux de France пройдет с 1 по 3 ноября во Франции. А через три недели Загитова приедет в японский город Саппоро на турнир NHK Trophy. Этот турнир пройдет с 22 по 24 ноября.

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Напомним, что в нынешнем сезоне произвольная программа Алины Загитовой поставлена на песню Ясмин Леви "Me Voy". Во время этого выступления фигуристка предстает в образе Клеопатры. Загитова последней из группы Этери Тутберидзе объявила о своем выборе музыкального сопровождения на сезон.