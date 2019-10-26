ЦСКА - Динамо 26 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 14 тура молодежного первенства России по футболу

Перед одним из двух столичных дерби, которое пройдет 27 октября, сыграют молодежные составы двух клубов. В молодежном первенстве "Динамо" и ЦСКА - одни из лидеров. Хозяева поля идут первыми, а армейцы в 6 баллах от них - третьи. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи молодежного первенства России ЦСКА - Динамо 26 октября 2019. Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА - Динамо 26 октября 2019

В целом, эксперты говорят о равных шансах на успех в игре. Однако чуть больше склоняются в сторону победы дублеров Динамо в этом поединке.

Время начала матча ЦСКА - Динамо 26 октября 2019

Матч молодежных составов Локомотив - Спартак 26 октября 2019 года начнется в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть матч ЦСКА - Динамо 26 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча "молодежек" ЦСКА - Динамо можно посмотреть 26 октября и начнется в 14:00 по московскому времени на на официальном YouTube-канале ЦСКА.

Трансляция матча ЦСКА - Динамо 26 октября 2019

Трансляция матча ЦСКА - Динамо 26 октября 2019 года состоится на официальном YouTube-канале ЦСКА.