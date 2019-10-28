Бунт Пугачева в Кремле: новое прочтение «Капитанской дочки»

История любви Петра Гринева и Маши Мироновой, известная всем по школьной литературе, была показана по-новому 27 октября на сцене Кремля. Вокально-хореографический спектакль «Пугачев» в столицу привез Липецкий театр. За основу взята «Капитанская дочка» Александра Пушкина. Постановку приурочили к 220-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя.

- О русском бунте – бессмысленном и беспощадном – Александр Пушкин рассказал нам через «Капитанскую дочку». Пугачев в произведении один из главных персонажей, в нашем спектакле – тоже. Пушкин, как мне кажется, не все нам передал, как было дело – как было страшно и могло обернуться для России, - рассказала Екатерина Милованова, режиссер-хореограф спектакля.

Фото: пресс-служба Государственного Кремлевского Дворца

Язык казачьего танца

Московская публика была удивлена. О культуре казачьего танца многие забыли, у молодежи и вовсе не вызывает интерес. А это наша история, наша культура, которая будет жить, если о ней помнить, использовать.

Диалогов в спектакле «Пугачев» не было – ни одного. Актеры «говорили» со зрителями исключительно языком современной хореографии и казачьего танца. Для усиления эмоций были применены элементы боевых искусств, акробатика и работа с оружием.

- Была непростая подготовка дуэли Гринева и Швабрина на шпагах. Нужно было научиться. Это ни сабли и шашки, здесь нужно не рубить, а колоть, - рассказал актер Ростислав Подоприга, сыгравший роль офицера Петра Гринева. – В целом, сложно было найти образ Гринева. В начале он молодой парень, потом – мужчина. Но, мы летом ездили на Пушкинское поле и стали намного ближе к Пушкину, посмотрели на места, где он жил, на сады. Прониклись.

Фото: пресс-служба Государственного Кремлевского Дворца

Одного прочтения «Капитанской дочки» было мало всем актерам, ведь их задача была прочувствовать своих героев и передать любовь и ненависть, характер и страх, не используя слова Пушкина. Только эмоциями, жестами, танцами. И криками, потому что очень много насильственных сцен.

- Для того, чтобы показать характер Алексея Швабрина, я каждый раз вспоминаю какие-то неприятные моменты из своей жизни, накапливаю и выдаю. Вообще артистов балета не учат такому. Учат, но в меньшей степени. Играть Швабрина, по сути, главного негодяя, непросто, у него жестокие поступки, - признался актер Виктор Почукаев, сыгравший роль Алексея Швабрина.

Злость и любовь

Использовать сложный грим, одежды «кровавых» оттенков, цепи и доброту – все это понадобилось для роли Емельяна Пугачева.

Фото: пресс-служба Государственного Кремлевского Дворца

- Это специфический герой, в котором есть злость, доброта, предательство. Совместить все вместе – сложно. Лично для меня этот человек двух смыслов: может наказать, но и пощадить. Он делает, что хочет и когда захочет, - поделился Александр Максимов, исполняющий роль Емельяна Пугачева.

Самая красивая линия – любовная. Зрители буквально замирали, когда актриса Екатерина Голованова – та самая "капитанская дочка" Маша Миронова - парила над сценой в воздушных платьях. Именно ее первая сцена наполнена страданиями, девичьей горестью и пением.

Спектакль, как и любое искусство, всегда имеет тайную мысль. «Пугачев» - не исключение. Основным символом стал круг. На сцене стоял круглый стол, за которым пировали, собирались заговорщики, стелили брачную постель. Еще один круг - мультимедийный, где как в зеркале отражается наша жизнь, наши страсти, наши высокие и низменные желания.

Рисунок танца также стремится к кругу. Герои все стремились в гущу событий - все сопричастны друг другу, находятся в едином водовороте жизни. И здесь легко просматривалась связь времен. Если внимательно изучать нашу историю, то все события цикличны – меняются только имена героев и костюмы. Все хотят власти и денег. Но над всем этим продолжает царить любовь. Это круг нашей жизни. Именно поэтому Екатерине Миловановой, как режиссеру спектакля, хотелось донести историю до молодежи, тянуть к нашим истокам, призвать не повторять ошибки предыдущих поколений и любить «наше все» - Александра Сергеевича Пушкина.