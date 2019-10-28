«Ты сможешь!»: Не желавшую ходить по беговой дорожке кошку все же заставили заниматься фитнесом

На днях мы рассказывали об удивительно находчивом котейке, который не хочет заниматься спортом: сотрудники ветеринарий клиники прописали слишком толстой кошке по кличке Шлакоблок диету и фитнес, но она придумала, как избежать лишней нагрузки.

Просто села в углу специального аквариума с подводой беговой дорожкой и двигала только одной лапкой, всем своим видом показывая, что предпочла бы поспать.

Однако человек оказался изобретательнее. Усатую толстушку все же вынудили двигаться, поставив на беговую дорожку и крепко придерживая руками. Да еще и воду пустили, так что ленивая киса идет и плывет одновременно.

«Ты сможешь!» - подбадривает ее фитнес-инструктор.

Видео тренировки под названием «Шлакоблок, повелительница волн!» опубликовано на Youtube.

Кошку все же заставили идти по беговой дорожке.Шлакоблок теперь - повелительница волн

Кошке предстоит сбросить около четырех килограммов: из-за лишнего веса она страдает артритом. Звезда соцсетей, конечно, лапами перебирает, ей просто некуда деваться, но при этом громко выражает свое недовольство.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о необычайно прожорливом коте, которого пришлось посадить на диету. Теперь усатый, как говорит заботливый хозяин питомца, «голодный, но счастливый».

Толстая кошка на беговой дорожке стала звездой интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый требовательный кот в мире ищет хозяев

В США представители питомника для животных опубликовали объявление с просьбой «усыновить» любимца соцсетей, семилетнего кота Бруно (подробности).

КСТАТИ

Толстый рыжий кот из популярных интернет-мемов живет в Петербурге

Художница из Северной столицы Светлана Петрова придумала, как сделать классические картины интереснее. Ее секрет прост – «Просто добавь кота» (подробности).