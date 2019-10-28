2019-10-28T08:49:29+03:00
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«Ты сможешь!»: Не желавшую ходить по беговой дорожке кошку все же заставили заниматься фитнесом

Прославившаяся смекалкой киса теперь вынуждена перебирать лапами, но при этом не скрывает своего недовольства [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Кот по кличке Шлакоблок, которому предстоит сбросить несколько килограммов, стал звездой соцсетейКот по кличке Шлакоблок, которому предстоит сбросить несколько килограммов, стал звездой соцсетейФото: Кадр видео
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На днях мы рассказывали об удивительно находчивом котейке, который не хочет заниматься спортом: сотрудники ветеринарий клиники прописали слишком толстой кошке по кличке Шлакоблок диету и фитнес, но она придумала, как избежать лишней нагрузки.

Просто села в углу специального аквариума с подводой беговой дорожкой и двигала только одной лапкой, всем своим видом показывая, что предпочла бы поспать.

Однако человек оказался изобретательнее. Усатую толстушку все же вынудили двигаться, поставив на беговую дорожку и крепко придерживая руками. Да еще и воду пустили, так что ленивая киса идет и плывет одновременно.

«Ты сможешь!» - подбадривает ее фитнес-инструктор.

Видео тренировки под названием «Шлакоблок, повелительница волн!» опубликовано на Youtube.

Кошку все же заставили идти по беговой дорожке.Шлакоблок теперь - повелительница волн

Кошке предстоит сбросить около четырех килограммов: из-за лишнего веса она страдает артритом. Звезда соцсетей, конечно, лапами перебирает, ей просто некуда деваться, но при этом громко выражает свое недовольство.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о необычайно прожорливом коте, которого пришлось посадить на диету. Теперь усатый, как говорит заботливый хозяин питомца, «голодный, но счастливый».

Толстая кошка на беговой дорожке стала звездой интернета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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