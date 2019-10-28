Городская электричка: можно без дачи

Городские электрички – где в России они должны появиться в ближайшее время? Как железная дорога может преобразить транспортные системы мегаполисов? Почему в современных агломерациях движение по рельсам – самое перспективное направление? Ответы на эти вопросы – в прямой трансляции с транспортно-логистического форума «PRO//Движение.1520», проходящего в Сочи. (Начало эфира 29 октября, 15:00 мск)

Полная интеграция систем железнодорожного транспорта в городскую инфраструктуру – главная тенденция развития крупных городов всего мира. Тому, как развивается ситуация в России, на форуме посвящена отдельная сессия.

Вопросы унификации и объединения платежных систем, тарификация и построение бесшовных маршрутов – вот лишь некоторые темы, которые будут затронуты в ходе дискуссии. Также на повестке стоят вопросы подвижного состава, комфорта, потребностей пассажиров, его особенностей применительно к внутригородскому сообщению.

Примеры успешной реализации и дальнейшего развития городских электричек: опыт Москвы, формирование спроса на аналогичный проект в Новосибирске и других крупных городах – из видеотрансляции с форума «PRO//Движение.1520» можно будет узнать о ближайших перспективах и проектах, находящихся в высокой стадии готовности и реализации.

Форум «PRO// Движение.1520» – главное информационное событие на пространстве колеи 1520. Повестка – глобальные вопросы интеграции и сотрудничества, построение новых и расширение действующих транспортных коридоров на евразийском пространстве, привлечение инвестиций и реализация новых проектов. С 28 по 30 октября в Главном медиацентре Сочи будут работать делегации стран Европы, СНГ и Азии, руководители министерств и ведомств, банковского и инвестиционного сектора, представители крупнейших российских и зарубежных грузоотправителей, а также железнодорожного машиностроения.

В фокусе окажутся, в том числе и темы, которые больше всего волнуют простых пассажиров: от новых возможностей международного железнодорожного туризма (упрощение таможенно-пограничных процедур Россия – ЕС, поезда-отели и т.д.) до развития сети городских электричек.

В этом году, по мнению организаторов, форум выходит на новый уровень взаимодействия между участниками рынка и органами власти, принятые на нем решения должны оказать фундаментальное влияние на всю отрасль, определить ее развитие на годы вперед.

Ожидается подписание крупных контрактов, для чего в этом году на форуме создан специальный «Зал подписаний», призванный максимально упростить и оптимизировать формат заключения соглашений между его участниками.

Сайт kp.ru ведет прямую видеотрансляцию основных мероприятий форума PRO//Движение.1520. Следите за главными событиями вместе с нами! Начало 29 октября в 15:00 мск.