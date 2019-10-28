Александра Трусова показала на видео параллельный четверной тулуп с Юдзуру Ханю, в кадр попала Медведева

Два топ-фигуриста мирового уровня, россиянка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю, исполнили эффектный трюк на тренировке перед показательными выступлениями "Гран-при Канада". На видео, которое разместила у себя в личном "Инстаграме" Трусова, виден прекрасно весь момент параллельного четверного тулупа.

При этом, на первых секундах короткого видео можно заметить и дважды чемпионку мира Евгению Медведеву. 19-летняя спортсменка тоже готовилась к показательному прокату на "Скейт Канада".

Напомним, что накануне Трусова победила на этапе Гран-При по фигурному катанию. Для нее это был первый серьезный взрослый турнир. Она обновила мировые рекорды по сумме двух прокатов и за произвольное выступление. А что касается Ханю, то он по сумме двух прокатов обошел преследователей на 60 баллов.

Следующий этап Гран-При пройдет в эти выходные во Франции. В бой вступят Алина Загитова и Алена Косторная от сборной России.