2019-10-28T11:32:24+03:00
Спорт

Александра Трусова показала на видео параллельный четверной тулуп с Юдзуру Ханю, в кадр попала Медведева

Фигуристка выложила ролик у себя в личном Инстаграме [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Необычный трюк исполнила Трусова с известным японским фигуристом.Необычный трюк исполнила Трусова с известным японским фигуристом.Фото: REUTERS
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Два топ-фигуриста мирового уровня, россиянка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю, исполнили эффектный трюк на тренировке перед показательными выступлениями "Гран-при Канада". На видео, которое разместила у себя в личном "Инстаграме" Трусова, виден прекрасно весь момент параллельного четверного тулупа.

При этом, на первых секундах короткого видео можно заметить и дважды чемпионку мира Евгению Медведеву. 19-летняя спортсменка тоже готовилась к показательному прокату на "Скейт Канада".

Напомним, что накануне Трусова победила на этапе Гран-При по фигурному катанию. Для нее это был первый серьезный взрослый турнир. Она обновила мировые рекорды по сумме двух прокатов и за произвольное выступление. А что касается Ханю, то он по сумме двух прокатов обошел преследователей на 60 баллов.

Следующий этап Гран-При пройдет в эти выходные во Франции. В бой вступят Алина Загитова и Алена Косторная от сборной России.

avtrusovaavtrusova
Параллельный четверной тулуп Трусовой и Ханю
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ИСТОЧНИК KP.RU

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