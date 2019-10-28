В Москве могут отключить эфирное телевидение

«Телевизионный технический центр «Останкино» - это государственное предприятие, обеспечивающее эфир десятков телеканалов, в том числе Первого. Гендиректор «Останкино» Михаил Шубин объявил, что из-за долгов Первого канала он не гарантирует бесперебойную работу предприятия. Михаил Шубин пожаловался на лавинообразный рост аварийности и объявил о сокращении персонала - это вынужденная мера в условиях нехватки средств.

Претензии к Первому каналу Шубин выразил в видеообращении — это традиционная для него форма взаимодействия с трудовым коллективом и общественностью, однако в открытом доступе этого ролика нет. О его содержании сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Генеральный директор ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" Михаил Шубин. Фото Сергей Бобылев/ТАСС

Долги Первого не первый раз всплывают в новостях. По итогам прошлого года убытки канала составили 13,1 млрд рублей (эта цифра звучала в СМИ со ссылкой на базу данных СПАРК). Вместе с тем Первый канал и зарабатывает больше всех: в 2019-м выручка составила 32,8 млрд рублей.

Первый канал никак не отреагировал на заявление Михаила Шубина, запрос «КП» в пресс-службу остался без ответа.

Напомним, Первый канал — это акционерное общество, то есть коммерческое предприятие. Значительная часть акций при этом принадлежит государству.

Здание телецентра "Останкино".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Апокалиптический» сценарий, когда из-за долгов Первого в московском регионе рухнет все эфирное телевидение, вряд ли возможен. Первый канал - стратегический игрок на информационном поле страны, выполняющий в том числе государственные, подчас весьма дорогостоящие задачи (вроде организации церемонии открытия-закрытия Олимпиады, трансляции парадов и пр.). так что пропасть ему, конечно, не дадут. Зарабатывая «на жизнь» самостоятельно, канал тем не менее получает адресные государственные субсидии - например, на распространение сигнала в малых городах. Но их, видимо, оказалось недостаточно.