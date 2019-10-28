“Наша задача - помочь им выстроить перспективы дальнейшей жизни”: Волонтеры помогают жертвам домашнего насилия

Когда родной дом становится не убежищем и тылом - а настоящим адом. А родной и близкий человек превращается в мучителя. В такую ловушку попадают многие женщины - независимо от города, достатка, образования, статуса… Если быть точным - каждая четвертая, по данным ВЦИОМ.

Убежище, телефон доверия и Клуб взаимопомощи

Службу помощи жертвам домашнего насилия создает в Воронеже Центр защиты материнства и детства «Ангел-Хранитель». В этом волонтерам помогает полученный президентский грант.

- Мы работаем уже семь лет и к нам часто обращаются женщины, ставшие жертвами домашнего насилия, - говорит руководитель Центра Илья Пилюгин. - Самое сложное для них - выстроить дальнейшую жизнь. Когда жертва домашнего насилия планирует уйти из-под гнета, чаще всего ее планы заканчиваются на моменте пробега. И когда она все-таки решается уйти, то часто оказывается в нерешительности, растерянности. И в итоге часто возвращается туда, откуда пришла. Наша задача - помочь им выстроить перспективы дальнейшей жизни.

Для женщин создан телефон доверия - по нему можно не только звонить, но и оставлять сообщения в WhatsApp. Его номер: +7 960 123-88-22.

Выездная школа профилактики домашнего насилия благодаря президентскому гранту объедет районы Воронежской области. Для детей, которые стали свидетелями или жертвами домашнего насилия, создается терапевтическая комната. Их матери могут получать юридическую, социальную и материальную помощь. А еще - найти временный приют в убежище. Его волонтеры обустраивают в предоставленном городом помещении.

Кроме того, при центре создают Клуб взаимопомощи для женщин, страдающих от домашнего насилия. На групповые занятия с психологом сможет прийти любая, рассказать о своей проблеме, получить поддержку и посоветоваться - как спланировать дальнейшую жизнь без насилия.

Гуманиторный склад - одно из важнейших направлений работы «Ангела-Хранителя» Фото: vk.com/a_hranit

“Насилие может происходить в любой семье”

Только за прошлый год в Центр защиты материнства и детства обратилось 192 человека, столкнувшихся с жестокостью близких. А по данным МВД Воронежской области, в 2016 году после семейных конфликтов в регионе пострадали около семи тысяч женщин и более тысячи детей.

- Часто проблема домашнего насилия сопровождается теми или иными видами зависимостей: травмированное состояние души у мужчины выливается в жестокость. Мы часто сталкиваемся с тем, что если мужчина пьет - почти 100% в семье есть и насилие, - рассказывает Илья Пилюгин. - Но если алкоголизации в семье нет - это, к сожалению, не гарантия, что все в порядке. Насилие может происходить в любой семье: с ним сталкиваются женщины любого уровня образования, любого статуса. К нам обращались женщины, которые занимали довольно видные в своих районах должности, однако страдали от домашнего насилия.

Молодым матерям помогают пересмотреть решение об аборте, а мальчиков учат быть мужчинами

На вопрос, как получилось, что молодой парень стал помогать матерям в сложных ситуациях, Илья пожимает плечами: ведь не обязательно пережить пожар, чтобы стать пожарным… Важно просто не оставаться в стороне, когда можешь помочь другому человеку. Еще будучи студентом, он нашел единомышленников. Среди них были студенты, преподаватель вуза, психолог, врач-гинеколог, водитель ГАЗели… С 2012 года созданный ими «Центр защиты материнства и детства «Ангел-Хранитель» помогает одиноким матерям в тяжелой ситуации найти кров и поддержку, а молодым девушкам, которых в самый важный момент бросил мужчина - сохранить ребенка.

Более 120 женщин за это время смогли найти временное убежище в приюте, еще 1 700 волонтеры помогли одеждой, продуктами, советами... Девушки, от отчаяния решившиеся на аборт, находят поддержку у психологов из программы “Спаси жизнь”. Умельцы из Бородатого Отряда Быстрого Реагирования (сокращенно “БОБР”) помогают одиноким женщинам с мужской работой по дому и становятся наставниками для их сыновей.

Умельцы из Бородатого Отряда Быстрого Реагирования (сокращенно “БОБР”) становятся наставниками для мальчишек Фото: vk.com/a_hranit

- БОБР - это мужики, которые помогают подопечным в мелком ремонте. А еще они занимаются с мальчиками, которые остались без отца, ребятами из кризисных семей. Каждую субботу у нас проходят занятия в столярной мастерской. Наш мастер Владимир Сурков - крайне интересный человек. По профессии он столяр, а еще - музыкант, работал художником-оформителем в колокольной мастерской, был начальником отряда в пожарной части... Под его началом ребята не просто сами делают заготовки, обрабатывают древесину - общение с наставником важно, чтобы у них был перед глазами пример мужчины, на которого можно равняться.

ВАЖНО

Помочь Центру "Ангел хранитель" можно вещами для семей, деньгами или в качестве волонтера. О том, как это сделать - на сайте