У ректора "Синергии" похитили коллекцию запонок и наручных часов на 10 миллионов рублей

В полицию обратился 37-летний Артем Васильев, ректор Московского финансово-промышленного университета «Синергия». Мужчина сообщил оперативникам, что вечером 26 октября неизвестные проникли в его дом в коттеджном поселке "Сетунька" в Одинцовском районе и похитили ценности на крупную сумму.

"Прибывшая на место оперативная группа установила, что неизвестные проникли в коттедж Артем Игоревича путем отжатия оконной рамы первого этажа. Грабители похитили 35 пар мужских запонок и пять наручных часов. Общий ущерб от действий воров составил 10 123 000 рублей." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - кража в особо крупном размере.

Московский финансово-промышленный университет «Синергия» - негосударственное высшее учебное заведение, основанное в 1995 году. "Синергия" организовывала приезд и выступление в Россию известно бизнес-коуча Тони Роббинса, собравшего в "Олимпийском" 26 тысяч человек. Также на форуме "Синергии" выступал актер и политик Арнольд Шварценеггер с рассказом об истории своего успеха.