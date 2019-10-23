Сам себе коммерсант

Меры господдержки бизнеса можно назвать беспрецедентными. Субсидии, гранты, льготные кредиты и микрозаймы, консультации, обучение - всего около 200 различных мер. Самозанятым, «сверхмалым» предпринимателям также определены меры поддержки.

Заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин сообщил, что ведомством принято решение о распространении мер поддержки для малого и среднего бизнеса (МСП) для самозанятых:

- Эти бизнесмены смогут пользоваться инфраструктурой, образовательной, финансовой поддержкой, которая сегодня доступна для МСП. Сейчас готовим соответствующие изменения в 209-й Федеральной закон «О развитии малого и среднего бизнеса».

Конечно, для этого нужно соблюдать определенные условия. Давайте разберемся. С 1 января 2019 года в России вступил в силу Закон № 422-ФЗ от 27 ноября 2018 года «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан». Как следует из закона, статус самозанятых могут получить россияне, как правило, официально не работающие, предпринимательскую деятельность не ведущие и имеющие годовой доход не более 2,4 миллиона рублей. При этом у них нет лицензии, нет работодателя, а деятельность они могут вести как удаленную, так и выездную.

Кто же эти «скромные бизнесмены»? К примеру, водители такси и портные, программисты и дизайнеры - фрилансеры, арендодатели - то есть люди, сдающие, скажем, свое жилье в аренду, сиделки с больными, репетиторы, няни.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин:

- В рамках эксперимента эти граждане платят налог 4 процента, если оказывают услуги физлицам, и 6 процентов - юрлицам и индивидуальным предпринимателям. При этом их освободят от дополнительных взносов. Считаю, что это хорошая возможность выйти из тени и легализовать свою деятельность. Ставка налога невысокая, платить его удобно, это можно делать даже со смартфона, через мобильное приложение «Мой налог».

Поддержал мэра столицы и губернатор Московской области Андрей Воробьёв:

- В целом по России, по разным оценкам, порядка 30 миллионов человек находятся в тени: работают, но не платят налогов. И чувствуют себя не очень комфортно. Поэтому пилотный проект по самозанятым помогает стать абсолютно легальным. Проект идет хорошо и активно внедряется. Выводы делать рано - посмотрим к концу года, но он оправдывает самые смелые ожидания.

По расчетам правительства России, к 2024 году статус самозанятых могут признать более чем для 2 миллионов граждан. При этом в 2019 году базовым показателем считали 200 тысяч самозанятых. Однако, как заявил на форуме «Диалог с налогоплательщиком» заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин, по данным на конец сентября этот показатель уже превышен. В мобильном приложении для самозанятых «Мой налог» зарегистрировалось 210 000 россиян. Оказалось, среди наиболее популярных сфер деятельности - репетиторство, сдача квартир, пассажироперевозки, консультации.

- Мое личное мнение - решение о самозанятых очень правильное, достаточно проработанное, - заявил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. - Я считаю, что в нашей стране нужны такие шаги, которые позволят людям спокойно выйти в легальный бизнес.

Как известно, Национальный проект по малому и среднему бизнесу предусматривает рост числа предпринимателей к 2024 году до 25 миллионов человек. В том числе, по подсчетам Минэкономразвития, за счет выхода из тени самозанятых прирост может составить до 2,4 миллиона человек. Сам же эксперимент по использованию специального налога рассчитан на 10 лет, до 2028 года.

- Если бы я был на месте самозанятых, которые сегодня никак не легализованы, я бы обязательно в ближайшее время постарался легализоваться, - сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. - Потому что с точки зрения моральных факторов, с точки зрения будущих претензий на поддержку, на участие в различных федеральных программах это дополнительные возможности и гарантии для любого, кто занимается небольшим бизнесом.

Присоединяйтесь, господа, выходите из «сырой» тени. Преимущества очевидные.

Центры «Мой бизнес» созданы по инициативе Минэкономразвития РФ в рамках Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Стремительное открытие служб «единого окна» для коммерсантов идет по всем регионам.

ОПЫТ БЕЗ ОШИБОК

Дерзайте, и все у вас получится!

Руководитель центра Наталья Лаврова уже помогла двум сотням предпринимателей развернуть свой бизнес.Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже 49 центров поддержки настоящих и будущих предпринимателей открыто в регионах России.

Ольга Тихомирова из подмосковной Балашихи всю жизнь работала по найму. Идею своего дела вынашивала несколько лет.

- В начале лета я оказалась на обучении в коворкинге «Старт» в Реутове, где мне рассказали, что открылся центр поддержки для предпринимателей «Мой бизнес», - рассказывает Ольга Тихомирова. - Я была удивлена, что там могут получить практическую помощь даже те, у кого нет ничего, кроме идеи. Я записалась, прошла курсы. Сотрудники рассказали о том, как все устроено, помогли заполнить документы, зарегистрироваться в налоговой, составить бизнес-план. Прошло всего четыре месяца, и я уже на этапе сертификации моей продукции! Мне помогли и с оформлением заявки, и с выделением субсидии на сертификат... Знаете, для микробизнеса с начальным капиталом в несколько сотен тысяч рублей, для всех тех, кто не имеет опыта в бизнесе, - это невероятно важно, такая серьезная помощь. Там даже помогли найти мне помещение в аренду!

Ольга занимается пошивом умного постельного белья для детей. Теперь она в бизнесе и вот-вот запустит серийное производство.

- Мы - связующее звено между гражданином и органами власти, - комментирует руководитель офиса «Мой бизнес» в Реутове Наталья Лаврова. - Теперь предпринимателям или тем, кто планирует открыть свое дело, не нужно ходить по разным инстанциям. Мы оказываем предпринимателям около 200 услуг, и их спектр будет расширен. Человеку не нужно самому штудировать интернет, искать информацию, причем не всегда компетентную. Придя в центр «Мой бизнес», каждый может узнать, как зарегистрироваться, выбрать систему налогообложения, как вести свое дело, получить господдержку.

К слову, Минэкономразвития установило для центров «Мой бизнес» пятидневный срок рассмотрения запросов и минимальный набор документов для получения мер поддержки.

- Такая точка контакта государства с предпринимателями сразу по целому ряду вопросов - это огромный прорыв вперед, - поделился с «КП» Виктор Колесников, посетитель центра «Мой бизнес» в Красногорске. - Режим самозанятого, который я выбрал, - возможность безболезненно попробовать себя в бизнесе. Если пойму, что еще не готов, я так же легко могут выйти из этого режима. Как физлицо я хожу в МФЦ, как предприниматель - в «Мой бизнес». Идея классная!