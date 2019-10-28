Ипотека — от 8,3%: Банк ДОМ.РФ снижает ставки по ипотеке

Приобрести жилье на вторичном рынке теперь можно по ставке от 8,8%, а рефинансировать действующий ипотечный кредит - от 8,5% годовых. Базовая ставка Банка ДОМ.РФ на покупку жилья на первичном рынке составляет 8,7%, что ниже целевого значения средних ипотечных ставок, определенных в нацпроекте «Жилье и городская среда» на 2019 год (8,9%).

Теперь улучшить жилищные условия с кредитом от Банка ДОМ.РФ стало еще проще. Для клиентов, уже имеющих одобрение, ипотечные кредиты будут также выдаваться по новым ставкам.

«Ипотека – один из главных приоритетов розничного бизнеса банка, и мы стремимся создать максимально комфортные условия для людей при решении жилищного вопроса. Снижение стоимости фондирования на рынке позволяет последовательно повышать доступность ипотечных кредитов, а, значит, и покупки жилья населением», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

Подать заявку на ипотеку можно онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно в автоматическом режиме. Платежи по кредиту можно также вносить без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «ДОМ».

Банк ДОМ.РФ — один из лидеров ипотечного рынка России. Ранее в октябре банк первым среди крупнейших кредитных организаций зафиксировал ипотечные ставки ниже 9%. Совокупный ипотечный портфель банка составляет более 100 млрд рублей. В первом полугодии 2019 года банк занял второе место по выдаче «Семейной ипотеки», на сегодня уже порядка 4 000 семей воспользовались этой программой в банке, а общий объем выдачи превысил 10 млрд рублей.

АО «Банк ДОМ.РФ» — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Единственным акционером АО «Банк ДОМ.РФ» является АО «ДОМ.РФ». АО «Банк ДОМ.РФ» осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.