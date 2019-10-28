Сирота вышла замуж за парня, который спустя 20 лет нашел ее биологических родителей

Сказка в жизни Юли Гориной, которую вся страна знает как сироту рязанскую, кажется, только начинается. Девушка, сумевшая обнять родных родителей спустя 20 лет разлуки, на минувших выходных вышла замуж. Да не абы за кого, а за того самого парня Илью Крюкова, который в сентябре этого года «нагуглил» биологических маму и папу девушки. Свадьбу сыграли в Рязани.

Этот город стал родным для белорусски Юли. В далеком 1999-м четырехлетнюю грязную и голодную девчушку нашли на рязанском вокзале. Напомним, дочку в белорусской пригородной электричке потерял отец. Вместе с малышкой в тот день житель глухой деревни отправился продавать картошку. Ну а какая же сделка без 100 грамм? В итоге по пути домой в электричке мужчина ввязался в драку, а когда очнулся, девочки и след простыл. Это уже потом выяснилось, что Юлю похитили незнакомые мужчина и женщина. Кто они, до сих пор не известно. Ясно лишь, что с ними Юля провела три месяца: собирала милостыню и пряталась от милиции. А потом девочку просто выбросили, как котенка.

Свадьба получилась веселой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но Юле повезло. Почти сразу из детского реабилитационного центра ее забрали приемные родители. Девочку воспитали как свою, но, ей всегда хотелось знать, кто же ее родные мама и папа. Первая встреча прошла в Белоруссии в сентябре этого года. На всякий случай сделали тест ДНК, который полностью подтвердил родство.

О том, каково это найти родителей спустя столько лет разлуки, 6 сентября Юля рассказала на радио «Комсомольская правда». Вместе с ней гостем студии был и Илья. Прямо в прямом эфире он удивил всех: сделал Юле предложение руки и сердца. Мы в редакции тогда еще переживали, мол обещать не значит жениться. Но нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730573" frameborder="0"></iframe> Илья Крюков сделал предложение Юлии Гориной в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

- Свадьба получилась веселой. Схема классическая: загс, ресторан. Со стороны Юли были только приемные родители, а вот мама и папа из Беларуси приехать не смогли. Но они нам звонили: желали счастья и чтобы жили дружно, - рассказал «КП» Илья Крюков.

Сама Юля о свадьбе рассказывать не хочет. Но уверяет, что это вовсе не связано с отсутствием биологических родителей на торжестве. Что же, счастье любит тишину. «Комсомолка» присоединяется к поздравлениям: совет да любовь!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/730077" frameborder="0"></iframe> Потерялась в поезде на 20 лет.4-летняя девочка потерялась в поезде. Её искали тысячи людей. Никто не понимал, куда мог пропасть ребёнок… Ситуация прояснилась лишь спустя 20 лет

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