2019-10-28T14:26:14+03:00
Спорт

Лидерам СКА и ЦСКА дали отдохнуть

Штаб национальной сборной России по хоккею объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября
Сергей КИРИЛЛОВ
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Главный тренер сборной Алексей Кудашов, который по совместительству является и главным тренером СКА, прокомментировал пятое подряд поражение своего клуба. Фото: Александр Демьянчук/ТАССГлавный тренер сборной Алексей Кудашов, который по совместительству является и главным тренером СКА, прокомментировал пятое подряд поражение своего клуба. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Главный тренер сборной Алексей Кудашов, который по совместительству является и главным тренером СКА, прокомментировал пятое подряд поражение своего клуба, от ярославского «Локомотива» (4:3 ОТ).

- 8 поражений в 10 матчах, все с разницей в одну шайбу. Что проседает?

- В первую очередь, психология. Когда ты проигрываешь, уходит уверенность, ты пропускаешь легкие голы, потому что нервничаешь. В то же время, забить становится сложнее, - приводит слова Кудашова официальный сайт СКА.

Отметим, что несмотря на неудачную серию, в сборную вызваны шесть питерских армейцев. Плюс четыре хоккеиста ЦСКА. При этом, лидеры двух этих клубов - Сорокин, Нестеров, Киселевич, Григоренко, Капризов, Андронов, Телегин (все - ЦСКА), Ткачев, Плотников, Барабанов (все — СКА) - в Финляндию не поедут. Но, как мы знаем, сильнейшая сборная собирается к домашнему турниру - «Кубку Первого канала».

СОСТАВ СБОРНОЙ

Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Артём Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артём Зуб (оба - СКА), Иван Мищенко («Адмирал»), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба - «Локомотив), Камиль Фазылзянов («Ак Барс»), Артём СергеевСалават Юлаев»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»).

Нападающие: Сергей Шумаков, Кирилл Семёнов (оба – «Авангард»), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все – ЦСКА), Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой (все – СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба – «Салават Юлаев»), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба – «Локомотив»), Дамир ЖафяровТорпедо»), Алексей Макеев («Витязь), Павел Порядин («Нефтехимик»).

Штаб сборной:

глава штаба – Роман Ротенберг, советник главы штаба – Игорь Ларионов, главный тренер – Алексей Кудашов, старший тренер – Алексей Жамнов, советник главного тренера – Владимир Юрзинов-ст.

Расписание матчей:

7 ноября

19:30 (мск) Финляндия – Россия

9 ноября

14:30 Швеция – Россия

10 ноября

14:30 Россия - Чехия

ИСТОЧНИК KP.RU

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