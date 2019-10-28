2019-10-28T14:34:51+03:00
Звезды

Чулпан Хаматова начала съемки в экранизации романа «Петровы в гриппе»

Работу над фильмом начал в Москве Кирилл Серебренников
Стас ТЫРКИН
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Работу над фильмом начал в Москве Кирилл Серебренников. Фото: Сергей ПОНОМАРЕВРаботу над фильмом начал в Москве Кирилл Серебренников. Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
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Главных героев - ничем не примечательных автослесаря и библиотекаршу по общеупотребительной фамилии Петровы - играют начинающий режиссер и актер Семен Серзин и звезда российского кино Чулпан Хаматова. В других ролях заняты звезды российского кино, имена которых пока не разглашаются. Ясно только, что предстанут они в неожиданном для себя качестве.

Оператором фильма стал Влад Опельянц, снявший с Серебренниковым фильм «Лето» - и получивший за эту работу престижную итальянскую премию имени Джанни ДиВенанцо.

«Очень редко появляются книги, которые немедленно хочется поставить в театре или снять по ним кино. Роман Сальникова - именно тот случай, - заявил перед съемками Кирилл Серебренников. - Этот текст провоцирует фантазию. Роман парадоксальный. В нем много интересных перевертышей, временных пластов, точных человеческих типажей и мифологем, в нем очень много юмора. Все это я попытался сохранить и в сценарии. Нам удалось собрать блистательный и неожиданный актерский ансамбль.»

Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» стал одной из главных литературных сенсаций последних лет. Книга екатеринбургского автора была удостоена в прошлом году премии «Национальный бестселлер», литературные критики сравнивают его фантасмагорический стиль с Гоголем, Булгаковым и Мамлеевым.

Кирилл Серебренников написал сценарий экранизации этого непростого для кино произведения, находясь под домашним арестом. В прокат фильм выйдет в следующем году.

«Петровы в гриппе» снимаются в совместном производстве России, Франции, Германии и Швейцарии. Инициатором проекта стали российский продюсер Илья Стюарт и его компания Hype Film - две предыдущие киноработы Серебренникова – «Ученик» и «Лето» - были сделаны именно в этой компании. Премьеры обоих фильмов состоялись на Каннском кинофестивале. Права на прокат «Лета» приобрели более чем 35 стран мира, Права на еще не снятую картину уже проданы на территории ключевых европейских стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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