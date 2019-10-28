2019-10-28T14:36:00+03:00
Происшествия

Москвич торопился на уезжающую электричку и умер

Мужчина не добежал буквально 10 метров до платформы, схватился за сердце и скончался на месте
Иван РУНЕВ
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Трагический инцидент произошел рядом с платформой Захарово в подмосковном Голицыно. Вечером 16 октября 46-летний Сергей В.* торопился на пригородную электричку, чтобы уехать домой в Москву. Мужчина бежал по тропинке к платформе, стараясь успеть на поезд, когда, внезапно, схватился за грудь и упал.

"Как пояснили очевидцы и знакомые погибшего, Сергей был в Голицыно на деловой встрече, после которой спешил домой в Москву. Электрички в том направлении ходят раз в час, Сергей пытался успеть на поезд и слишком перенервничал. Вскрытие показало, что у мужчины наступила острая сердечная недостаточность. Очевидцы поспешили на помощь к мужчине, вызвали скорую, но было уже поздно. Сергей скончался до прибытия врачей. Ранее Сергей уже перенес два инфаркта," - рассказал KP.RU источник в оперативных службах

При жизни погибший работал строителем. У него осталась семья, жена и двое детей.

*имя изменено - при. ред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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