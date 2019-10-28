Бывший врио председателя правительства Дагестана заслужил 6,5 лет колонии

Суд вынес приговор бывшему врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамаду Гамидову и его заместителю Раюдину Юсуфову. За растрату в особо крупном размере, совершенная организованной группой бывшие чиновники получили 6,5 лет и 5,5 лет лишения свободы в колонии строго режима соответственно.

- Следствием и судом установлено, что бывшие чиновники в составе организованной группы совершили хищение более 40 миллионов рублей, выделенных из бюджета республики на реконструкцию в Махачкале здания для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Следователи выяснили, что работы по реконструкции указанного здания были проведены группой рабочих по просьбе бывшего директора казенного предприятия Республики Дагестан "Дирекция государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева (в розыске). То есть здание было построено без привлечения бюджетных средств Республики Дагестан. При этом открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на его строительство не проводился. Необходимой проектно-сметной документации также сначала не было. Лишь после проведения строительных работ и зная, что выделение бюджетных средств не требуется, Гамидов и Юсуфов подписали документы на проведение конкурса, а затем и документы, на основании которых подконтрольной им ООО "Град-Строй" были перечислены денежные средства за работы, которые эта организация не выполняла. Похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, - пояснила официальный представитель СКУ России Светлана Петренко.

Как осужденные потратили похищенные средства?

У дагестанских чиновников были арестованы многочисленные жилые дома, квартиры, земельные участки и нежилые помещения. Только общая кадастровая стоимость арестованного у Гамидова имущества составила более 68 миллионов рублей. Чиновники чувствовали себя на своей земле настолько уверенно, что часть имущества даже не пытались зарегистрировать. А зачем?!

Так в загородная резиденция Гамидова в его родовом селе Мекеги Левашинского района республики, представляющая из себя большой особняк оказалась самовольной постройкой. На эту недвижимость не оказалось никаких правоустанавливающих документов, что позволяло ему не платить за свет, газ и воду. Зато в несуществующем по документам особняке оказалось два автомата "Калашникова". Тоже без документов. Вот и попробуй, спроси с такого долги за коммуналку....

- При всем этом Гамидов позиционировал себя честным и принципиальным госслужащим, отстаивавшим интересы республики. Но факты говорят сами за себя, - отмечают в следствии, где пока доказали один из преступных эпизодов деятельности Гамидова и Юсуфова.

Следователи продолжают расследование дела Гамидова и его соучастников. В ходе следствия стало известно, что одно из совершенных Гамидовых преступлений могло повлечь потерю 1,3 миллиардов рублей из бюджета Дагестана. Только совместными действиями Следственного комитета, ФСБ России, действующего правительства Республики Дагестан и лично главы республики Владимира Васильева удалось добиться отмены данного судебного решения и сохранить для Республики Дагестан эти средства.

Отметим, что с февраля 2018 года в рамках целенаправленной работы по декриминализации Дагестана к уголовной ответственности привлечены еще 5 высших должностных лиц республики. Среди них руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы Кубасай Кубасаев, заместитель председателя правительства Республики Дагестан Шамиль Исаев и министр образования республиканского правительства Шахабас Шахов. Все они подозреваются в различных коррупционных преступлениях.

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