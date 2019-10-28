2019-10-28T15:45:30+03:00
В мире

В США развратная конгрессвумен погорела на любви втроем и ушла в отставку

Карьеру Кэти Хилл сгубили служебные романы
Мария БЕРК
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Член палаты представителей Конгресса США от демократической партии Кэти Хилл.Член палаты представителей Конгресса США от демократической партии Кэти Хилл.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В конгрессе США разразился очередной секс-скандал, фактически по сценарию сериала «Карточный домик». Только если там Фрэнк Андервуд разбавлял брак гомосексуальной связью, то здесь история оказалась еще пикантнее.

Члена палаты представителей от демократической партии 32-летнюю Кэти Хилл обвинили в любовных отношениях с сотрудниками ее команды. Из-за этого конгрессвумен была вынуждена подать в отставку.

В 2017 году Кэти Хилл, будучи главой некоммерческой организации, помогавшей бездомным, решила заняться политикой. Она собрала штаб сторонников и ринулась в бой за Капитолий. Среди ее сотрудников оказалась и 24-летняя Морган Дежардинс, которая сразу приглянулась будущей конгрессвумен. Дамы вступили в сексуальную связь. Кэти Хилл не остановили ни выборы в конгресс, принесшие ей победу, не наличие мужа Кенни Хеслепа. Хотя, как оказалось, супруг также принимал активное участие в утехах жены и Морган, став одной из сторон любовного треугольника.

Конгрессвумэн Кэти Хилл обвинили в любовных отношениях с сотрудниками ее команды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгрессвумэн Кэти Хилл обвинили в любовных отношениях с сотрудниками ее команды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Втроем они путешествовали, проводили свободное время... Употребление наркотиков лихой троицей кажется самым безобидным в этой истории. Журналисты где-то раздобыли интимные снимки Хилл и подметили на одном из ее фото татуировку в области паха - нацистский Железный крест со свастикой. В прессе поднялась волна возмущения.

Почуяв, что дело запахло керосином, Кэти Хилл подала на развод с мужем и публично порвала отношения с любовницей. Но натура взяла свое: конгрессвумен завела роман с еще одним своим сотрудником - 31-летним Грэмом Келли. Правда, официально она любовную связь с ним отрицает, но так и не смогла объяснить, почему выплачивала ему премию вдвое большую, чем остальным.

В итоге любвеобильная политик в воскресенье вынуждена была подать в отставку. Но несмотря на это комитет по этике палаты представителей начал расследование. А сама Хилл заверила, что без боя не сдастся, и пообещала подать иск в суд за публикацию материалов из ее переписки и личных фотографий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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