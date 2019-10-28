Гардероб от подруги: где наряжаются Лопырева, Барановская и жены звезд футбола

Конечно жены футболистов могут себе позволить многое: дорогие машины и платья из последних коллекций именитых дизайнеров. Но многие чередуют в своем гардеробе известные зарубежные бренды с платьями своей подруги Инны Жирковой. К примеру, у Инны берет в аренду костюмы, комбинезоны, платья на выход, для ведения светских мероприятий и съемок на ТВ Юлия Барановская.

Инна Жиркова и Милана Тюльпанова. Фото: Роман ПОЛЯНЧЕВ

На днях Инна Жиркова (жена футболиста сборной России и ФК «Зенит» Юрия Жиркова) собрала подруг в Москве на закрытую презентацию своего бренд-ателье «MiloMilo». Ателье Жирковой обосновалось в двухэтажном здании на Ходынке. По такому случаю устроили примерку нарядов из новой коллекции, пили шампанское и секретничали. На девичник к Инне Жирковой приехали Виктория Лопырева, Юля Барановская, Настя Задорожная, Милана Тюльпанова, Мария Погребняк, Надежда Ручка, Дарья Глушакова, Лариса Павлюченко, Юлия Самедова, Инна Ребко, Алина Хомич и еще много подруг «из футбольного мира».

Мария Погребняк. Фото: Роман ПОЛЯНЧЕВ

У Жирковой собственное производство по пошиву одежды - можно заказать наряд или купить. Средняя цена: от 10 до 20 тыс.руб. Можно поймать вещи и подешевле: на распродажах.

Надя Ручка с сыном Львом. Фото: Роман ПОЛЯНЧЕВ

Просторное помещение для ателье Инна Жиркова нашла неподалеку от московской квартиры семьи. А начинался бизнес несколько лет назад: тогда помещение для своего стартапа Инна получила в подарок от мужа за рождение третьего ребенка. Затраты окупились, ателье приносит прибыль.

Юлия Барановская. Фото: Роман ПОЛЯНЧЕВ

Мы спросили у Инны зачем матери трех детей этот бизнес, ведь муж прекрасно обеспечивает всю семью:

«Это была мечта. Теперь не представляю себя без дела - у меня с утра в голове масса идей. Выбираю ткани, придумываю модели, рисую эскизы. Надеюсь, что и мужу приятно, когда у жены свой успешный бизнес. У меня не было необходимости работать, Юра понимал, что я занята воспитанием детей. Но я смогла совмещать воспитание детей и работу. Кроме того, приятно, что могу купить Юре подарок не за его деньги, а за свои. Конечно, это не те средства, которые зарабатывает муж, но это мой доход. Я стараюсь, развиваю бизнес».