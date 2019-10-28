Юный изобретатель из Мончегорска занял первое место на выставке в Индонезии

Интерактивная игрушка для домашних животных «SensePet» – изобретение с функцией монитора и коммуникатора, которое позволяет общаться и играть со своим питомцем из любой точки мира. Его создал 10-летний школьник из Мончегорска Максим Дворников. В октябре 2019 года он представил проект на Международной выставке юных изобретателей в Индонезии. И получил золото в номинации «Образование и отдых».

«Я просто вскочил со стула и кричал почти на весь зал», – делится первыми эмоциями Максим Дворников. «Я не могу передать то, как билось мое сердце. В моих планах – участвовать в конкурсе «I MAKE» в 2020 году. Так что мы точно с вами еще увидимся».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/740576" frameborder="0"></iframe> 22-26 октября в Индонезии прошла 15-я Международная выставка юных изобретателей International Exhibition for Young Inventors..О результатах российской делегации и первых эмоциях победителей - в репортаже с места событий

Всего на выставке этого года было представлено 129 проектов. 12 из них - от России, 4 - от школьников из Заполярья, которые победили в конкурсе «I MAKE».

Матвей Максимов, бронзовый призер выставки признался: «Естественно, было волнение и мандраж. Но все прошло отлично. Вопросы были интересные. Видно было, что жюри заинтересованы, и у нас получился хороший диалог. Много полезного».

Изобретения юных инженеров в Индонезии оценивали авторитетные эксперты из разных стран. Победители и призеры были объявлены 25 октября на официальной церемонии награждения.

Матвей Максимов из Норильска с утилизатором бытовой тары занял третье место в категории «Зелёные технологии». Выпускники читинской школы Андрей Андрейчук и Александр Пермяков взяли бронзу с поясом для слепых «Ng Belt». А проект Артема Курловича - зубная щетка 2в1 - получил специальные призы от Тайваня и Тайланда.

Автор фото: Денис ТРЕГУБОВ

«Работа на выставке для ребят была хорошим испытанием», – отметил Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ компании «Норникель». «Как говорят в спорте: «Заслужили». Заслужили своей работой, изобретениями, разговорами с жюри. Думаю, это останется для них ярким воспоминанием. Надеюсь, что контакты, которые они здесь завели, пригодятся в жизни. Ведь мир становится глобальным».

Все участники выставки International Exhibition for Young Inventors остались под впечатлением от мероприятия и получили отличный опыт для жизни и будущих открытий.