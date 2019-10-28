2019-10-28T16:31:11+03:00
Происшествия

В Подмосковье отчим насиловал 11-летнюю падчерицу

Об том, что мужчина по-особенному трогает ее, девочка рассказала на приеме у школьного психолога [эксклюзив kp.ru]
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Иван неоднократно совершал в отношении девочки насильственные действияИван неоднократно совершал в отношении девочки насильственные действия
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В последний день перед каникулами — 25 октября — в одной из школ в городе Куровское проводили традиционные классные часы. В 4-ом классе школьный психолог решила дать детям тест на определение детско-родительских отношений. Тестирование показало: у 11-летней Инны (все имена в тексте изменены) в отношении с родителями явный перекос не в ту сторону.

Инна призналась, что отчим относится к ней по-особенному, как ко взрослой

Инна призналась, что отчим относится к ней по-особенному, как ко взрослой

Психолог позвала девочку на беседу тет-а-тет. Тогда Инна призналась, что отчим относится к ней по-особенному, как ко взрослой. Говорить об этом школьница никому не хотела и уже даже стала считать происходящее нормальным. Инна любила отчима и всегда тепло к нему относилась.

- Выяснилось, что 29-летний Иван неоднократно совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Мы выясняем, сколько по времени это длилось, - сообщил собственный источник «КП» в правоохранительных органах.

Пока неизвестно, пострадали ли другие дети от Ивана

Пока неизвестно, пострадали ли другие дети от Ивана

Психолог сразу же рассказала о случившемся директору школу, а та написала заявление в полицию.

28-летняя Анастасия вместе с дочкой Инной жили в общежитии в Куровском. Настя работала официанткой и как могла содержала девочку. От ровесников Инна ничем не отличалась.

— Инна — очень активная девочка, способная. Никаких проблем с ней не было особо. Мама Анастасия ее одна растила. С отцом ребенка женщина давно разошлась, а потом сошлась с этим Иваном. Надо же было найти такого урода, - сотрудница школы на условиях анонимности поделилась впечатлениями от семьи девочки.

Настя работала официанткой и как могла содержала девочку

Настя работала официанткой и как могла содержала девочку

О себе Иван рассказывает коротко: «Привлекательный парень, который знает, что нужно делать». Мужчина, кажется, и правда не терялся. У него двое детей от первого брака, а в сожительстве с Анастасией у молодого человека родилась еще одна дочка. Иван нигде не работал, жил в этой же комнате в общежитии. Видимо, пока мама Инны сутками пропадала на работе, мужчина и развлекался с ребенком.

Пока неизвестно, пострадали ли другие дети от Ивана. Его доставили в следственный отдел по Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области. Сейчас проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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